Odvjetnica otkrila što joj je Modrić rekao nakon podizanja nove optužnice

Podijeli :

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku je 28. lipnja podiglo pred Općinskim sudom u Osijeku optužnice protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena zbog počinjenih kaznenih djela davanja lažnog iskaza, o čemu se za N1 oglasila njegova odvjetnica Laura Valković.

Podosta je iznenađujuće tako nešto jer su Modrić i Lovren pravomoćno oslobođeni svake optužnice, pritom je odbačena i žalba na tu odluku.

Podignuta optužnica protiv Modrića i Lovrena

Konkretnije, okrivljenog Modrića se tereti da je kazneno djelo počinio 13. lipnja 2017. na osječkom Županijskom sudu tijekom rasprave u kaznenom predmetu protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz Dinama, iako je upozoren da je dužan iznositi istinu, kao i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo.

“Teško je govoriti da smo se iznenadili. Jesmo u smislu da je pravomoćno dovršen pa je neuobičajeno da se postupak ponovno pokreće. Općinski kazneni sud u Zagrebu je donio rješenje kojom je odbacio optužnicu. Na to se žalilo Županijski državno odvjetništvo, što je Županijski sud u Zagrebu odbio i potvrdio rješenje Općinskog kaznenog suda. Zato je neuobičajeno jer je pravomoćno to bila dovršena stvar”, rekla je odvjetnica Valković.

Što su sljedeći koraci?

“Jedini korak koji se u ovom trenutku može jest raspisati ponovno odgovor na optužnicu i inzistirati na svim razlozima na kojima smo inzistirali i dosad, a sad imamo novi, da je to već presuđeno prava stvar”, kazala je Modrićeva odvjetnica.

Čudno je da se nešto pravomoćno presuđeno ponovno pokrenuto.

Dinamo objavio Modrićevu fotografiju iz mladosti uz posebno emotivnu poruku

“Dvaput se o istom ne može raspravljati, ovo je pravno pitanje koje je raspravljeno. Sudovi su ušli u pitanje osnovanosti sumnje da li postoji to kazneno djelo ili ne i to je nešto što se ne može ponavljati. Luka Modrić otpočetka govori da je njegova savjest čista i mirna, da nije počinio to kazneno djelo. Ostaje kod toga i mirne je savjesti”, naglasila je Valković pa napomenula jedan detalj:

“Kao branitelji nismo još zaprimili optužnicu, ne znamo sadržaj u cijelosti pa ćemo, kad vidimo detalje u njoj, odlučiti o daljnjim koracima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stiže nova hladna fronta: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka za vikend Građani ostaju bez zdravstvenog osiguranja Ovo su tri najinteligentnija horoskopska znaka, uvijek su korak ispred drugih