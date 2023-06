Građani ostaju bez zdravstvenog osiguranja

Podijeli :

Danas je bio posljednji dan kada su se građani, koji su osigurani kao nezaposlene osobe, a ne vode se na Zavodu za zapošljavanje, mogli javiti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje radi provjere svog statusa. To je do sad učinilo njih 134 tisuće 47 osoba, no njih oko 146 tisuća od petka će biti odjavljeni iz osiguranja po službenoj dužnosti - i to bez donošenja rješenja.

