Najave premijera Andreja Plenkovića oko promjena ZKP-a komentirao je u Newsnightu N1 televizije odvjetnik Fran Olujić. U razgovoru s našim reporterom Elvirom Mešanovićem osvrnuo se i na konferenciju za medija ministra pravosuđa i uprvv Ivana Malenice za koju kaže da se iz nje da zaključiti kako namjera Vlade nije da se ide represivno prema novinarima.

“Ministar Malenica bio je u nezahvalnoj poziciji da brani nešto što još nije niti zakonski prijedlog, nego nešto što je izjava dana, odnosno najava isključivo u političke svrhe. Njihova intencija nije da se ide represivno prema novinarima. Međutim, ako se ne bi išlo represivno prema novinarima, a apsolutno smo svi protiv toga, postavlja se pitanje kako bi se došlo do izvora takvih informacija. Čini mi se da je riječ o izjavi danoj u političke svrhe kako bi se skrenula pozornost s drugih tema.”

Na pitanje može li se to raditi u tijeku istrage, odvjetnik Olujić odgovara: “Mi smo dosad imali zakonsko rješenje po kojem je istraga tajna. Od toga se odustalo na način da je istraga nejavna. Vi ste i dosad imali situaciju da je odavanje službenih tajni bilo kazneno djelo. Ovdje se očito ide za time da bi se proširio krug osoba koje takvu službenu tajnu mogu odati. Čini mi se da je to korak unatrag i da se radi o nečemu što nije domišljeno u cijelosti kao zakonski prijedlog. Ne vidim načina na koji bi se to moglo efikasno učiniti, a bez da se ide represivno prema novinarima, što bi sasvim sigurno predstavljalo kršenje dosadašnje sudske prakse i europskih konvencija.”

Odvjetnik je objasnio razliku između tajne i nejavne istrage: “Ukoliko je istraga tajna, tada je odavanje bilo kakvih podataka iz istrage kazneno djelo. Ukoliko je nejavna kao sada, postoji takva zabrana, ali to samo po sebi nije kazneno djelo.”

Na pitanje mogu li ovakve izmjene pasti na Ustavnom sudu, odgovara: “Takvo zakonsko rješenje ne bi odgovaralo ni ustavnim, ni konvencijskim pravima i predstavljalo bi korak unatrag u smislu dobrih običaja i svih demokratskih načela.”

Postavlja se pitanje želi li premijer ovim izmjenama pokušati zaštititi presumpciju nevinosti ili sebe: “Ne bih ulazio u političke spekulacije, ali u smislu prava, iz današnjeg istupa ministra, ne vidim načina kako bi se to moglo postići efikasno. S jedne strane imate činjenicu da se moraju štititi prava okrivljenika, a s druge strane imate činjenicu da su ovakvi podaci dostupni širokom krugu osoba. U današnje vrijeme protoka informacija ne vidim načina na koji bi se to moglo postići.”

Na pitanje pokušava li se zastrašiti novinare da se ne bave ovakvim poredemtaima, Olujić komentira: “I ovakva najava služi zastrašivanju svih sudionika, kako kaznenog postupka, tako i onih koji postupak prate. Ukoliko se ne ide u represiju prema novinarima, postavlja se pitanje kako bi se utvrdio izvor takvih informacija. Ukoliko gledamo hrvatsku dosadašnju sudsku praksu, tada je sasvim jasno kako je s odavanjem takvih informacija počela, ne obrana, nego druga strana u postupku. Ne moram posebno govoriti tko je ta druga strana bila.”

Otkrio je smatra li da bi Hrvoj Šipek trebala otići s pozicije državne odvjetnice. “Ova komunikacija koju smo imali prilike vidjeti u medijima sama po sebi nikako nije kazneno djelo. Ona je zapravo benigna. Meni se čini da je kod gospođe glavne državne odvjetnice problem prije svega javnog komuniciranja, ali i da postoji jedan dublji problem, da je očito iz same njezine kuće nisu upozorili na to da u spisu postoji, i to više od dvije i pol godine, komunikacija koja, ako se zlouporabi, može biti štetna za nju”, kaže.

