Odvjetnik za N1: Kažnjen jer je kritizirao hrvatske sudove, a sada je RH zbog toga osuđena u Strasbourgu

Europski sud za ljudska prava u svojoj posljednjoj presudi protiv Republike Hrvatske utvrdio je da su hrvatski sudovi poznatom zagrebačkom odvjetniku povrijedili pravo na slobodu izražavanja. Naime, kažnjen je za vrijeđanja suda i to zbog oštrih riječi koje je upotrijebio u jednoj žalbi.

Odvjetnik Viktor Pisanski kaže za N1 da ga takva presuda Europskog suda za ljudska prava nije iznenadila jer je upoznat s njegovom dosadašnjom praksom.

Što je razbjesnilo odvjetnika?

Sve je počelo još 2016. kada je odvjetnik Pisanski vodio spor u ime svog klijenta. Radilo se o potraživanjima koja je sud vjerovniku osporio.

Pisanskog je to obrazloženje razljutilo, pa je u žalbi na prvostupanjsku presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu oštro kritizirao sudsku odluku.

“Nevjerojatno je teško sastaviti smislenu žalbu kada se suočite s nekim na poziciji moći koji, isključivo zbog te pozicije, uvjerava ‘podređene’ da je more crveno, nebo žuto, a sunce zeleno. ‘Podređeni’ može uprijeti prstom u svijetložuti krug na nebu, objašnjavajući ‘nadređenom’ da je boja jarko žuta, ali je ‘nadređeni’ uporan i hladnokrvno tvrdi da je boja zelena. Jer oni mogu…

I ovdje vjerovnik, kao ‘podređeni’, u naivnoj želji da naznači da je sunce žuto, a ne zeleno, upire prstom u dvije odredbe Ovršnog zakona… Ono što je ovdje u pitanju nije diskrecijsko pravo suda… ovo je najteži oblik samovoljnog presuđivanja, koji nanosi golemu štetu strankama. Konkretno, radi se o tužbenom zahtjevu od dva i pol milijuna kuna, koji … nije s dovoljnim uvažavanjem razmotren”, upozorio je u žalbi odvjetnik.

Oštra kritika ili uvreda?

“Dok jedni sutra neće imati od čega živjeti, drugi će i dalje, sigurno zaklonjeni, tvrditi da je sunce zeleno. Zato što mogu”, napisao je još u žalbi odvjetnik Pisanski.

Tu njegovu žalbu Županijski sud u Osijeku je prihvatio i vratio slučaj na ponovno suđenje. U ponovljenom postupku tužba zbog dugovanja je prihvaćena i dužnik je ovršen, odnosno klijent odvjetnika Pisanskog došao je do svog novca.

Međutim, prihvaćajući žalbu Županijski sudu u Osijeku naložio je nižem sudu da provjeri je li u njoj bilo nepoštivanja suda. Iako se Pisanski na ponovljenom suđenju ispričao zbog grubih riječi ipak je na kraju novčano kažnjen. Kaznu mu je potvrdio isti sudac Županijskog suda u Osijeku koji mu je prvi puta prihvatio žalbu, ali i ukazao na njegove navodno neprimjerene riječi. Uzalud je odvjetnik Pisanski od Vrhovnog suda RH tražio da se slučaj prebaci sa Županijskog suda u Osijeku na neki drugi sud, vrhovni suci smatrali su da neće biti pristranosti na osječkom sudu.

Što je presudila odvjetnička komora?

Zanimljivo je da Hrvatska odvjetnička komora Pisanskog nije kaznila zbog grubih riječi u žalbi na nepravomoćnu presudu. Nakon što mu je Ustavni sud odbacio tužbu, odvjetnik je protiv Hrvatske pokrenuo postupak na Europskom sudu za ljudska prava.

Europski sud sada je ocijenio da je novčano kažnjavanje odvjetnika zbog nepoštivanja domaćeg suda zapravo predstavljalo miješanje u njegovo pravo na slobodu izražavanja. Sud je ispitao je li to kažnjavanje bilo “nužno u demokratskom društvu” stavivši to u kontekst Članka 10. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava koja štiti upravo slobodu izražavanja.

Sudovi nisu imuni na kritike

“Potrebno je jasno razlikovati uvredu i kritiku. Primjedbe se moraju promatrati u svjetlu predmeta u cjelini, uključujući njihov sadržaj i kontekst u kojem su iznesene. Sudovi nisu imuni na kritike i podliježu širim granicama prihvatljive kritike od običnih građana”, napisao je Europski sud za ljudska prava u presudi protiv Hrvatske.

“Hrvatski sudovi nisu uzeli u obzir kontekst u kojem su primjedbe iznesene. Naime, odvjetnik je energično nastupio u internoj komunikaciji s drugostupanjskim sudom, s čime šira javnost i mediji nisu bili upoznati. Obraćao se sudu kao punomoćnik svoje stranke, zastupajući ju i protiveći se nepovoljnoj odluci. Premda oštro formulirane, živopisne i zajedljive, takve primjedbe nisu imale isključivu namjeru vrijeđati sud jer nisu bile usmjerene protiv određenog suca, već su se odnosile na tumačenje mjerodavnog hrvatskog prava, koje je odvjetnik Pisanski smatrao ozbiljno manjkavim”, objasnila je odluku Europskog suda za ljudska prava zastupnica RH pred tim sudom Štefica Stažnik.

Suci u Strasbourgu nisu zanemarili ni činjenicu da je odvjetnikova žalba bila prihvaćena, odnosno da je Županijski sud u Osijeku potvrdio njegovo stajalište o pogrešnom tumačenju domaćeg prava.

Odvjetnika presuda nije iznenadila

“Ono što mi u ovoj presudi pruža najveću satisfakciju jest činjenica da je netko, s pažnjom i interesom čak i za detalje, pročitao i razumio ono što je izrečeno i kontekst u kojem je izrečeno.

S druge strane, žalosti me da je ovakav benigni slučaj uopće morao doći do Europskog suda.

I dan danas mi je teško povjerovati da je Ustavni sud RH rješenjem odbacio moju ustavnu tužbu navodeći kako Ustavni sud nije niti nadležan za odlučivanje jer da rješenje o novčanoj kazni ne predstavlja pojedinačni akt kojim se meritorno odlučuje o nečijem pravu ili obvezi. Drugim riječima, moju ustavnu tužbu nije meritorno niti razmatrao iako je ona u bitnom sadržajno identična zahtjevu koji sam uputio Europskom sudu.

Ne smijem ne spomenuti niti činjenicu, a navodi ju i sam Europski sud u presudi, da sam u disciplinskom postupku vođenom pred tijelima Hrvatske odvjetničke komore pravomoćno oslobođen optužbe za kršenje Kodeksa odvjetničke etike. Taj postupak iniciran je upravo prijavom prvostupanjskog suda i dostavom rješenja o izricanju novčane kazne”, rekao je odvjetnik Pisanski za N1.

Hoće li rušiti novčanu kaznu?

Na pitanje kako to da mu Europski sud za ljudska prava nije dosudio naknadu za kršenje prava odvjetnik pojašnjava: “Naknadu nisam tražio pa zato nije ni dosuđena. To mi je bilo potpuno nebitno, a ono što sam tražio i što mi je bilo bitno, to sam i dobio”.

Što planira poduzeti nakon ove presude?

“Kada ova presuda postane konačna, a to će biti za tri mjeseca ukoliko RH ne izjavi zahtjev za upućivanje predmeta Velikom vijeću, pokrenut ću postupak za stavljanje izvan snage rješenja o novčanoj kazni”, otkriva. To znači da će tražiti da se poništi novčana kazna koju je dobio zbog nepoštivanja suda.

