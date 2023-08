Oporba izaziva HDZ temama plinske afere, inflacije i plaća

Podijeli :

Josip Regovic / PIXSELL

Ljetni odmori privode se kraju, superizborna 2024. godina je “pred vratima” pa se može i očekivati da će se tijekom idućih nekoliko tjedana i politička scena ponovno uskomešati, piše u ponedjeljak Večernji list.

Iz oporbe već najavljuju da će ponovno u prvi plan pokušati gurnuti aferu “plin za cent” koja do dana današnjega, pa i unatoč izvanrednoj sjednici Sabora sazvanoj na traženje predsjednika Republike, nema epiloga, odnosno nitko za činjenicu da je HEP od Ine kupovao plin za 47 eura, a potom isti prodavao i za jedan cent još uvijek nije odgovarao.

Nikola Grmoja: PPD kontrolira Plenkovića Grbin: Stranačka stega i štovanje ega Andreja Plenkovića bila je jača od razuma

Mostov Nikola Grmoja uvjeren je da će vladajućima ta afera jako štetiti zbog čega će Most, kaže, na plinskim aferama inzistirati i dalje kao što će, kaže, nastaviti ukazivati na pogodovanje Vlade tajkunima. Tu će posebno upirati prstom u Pavu Vujnovca, vlasnika PPD-a, zbog kojega, kaže Grmoja, do sada premijer Andrej Plenković nije ni smijenio predsjednika Uprave HEP-a Franu Barbarića, kao što da ne bi ispalo da radi na nalog Vujnovca do sada nije zamijenio ministra gospodarstva Davora Filipovića.

A osim podsjećanja na aferu s preprodajom plina, Vlada bi mogla imati problema i s novim zahtjevima za povećanje plaća jer malo je vjerojatno da je okončanjem štrajka pravosudnih službenika i namještenika koji je trajao gotovo dva mjeseca sindikalni bunt potpuno “slomljen”. Uostalom, još dok je trajao štrajk pravosudnih službenika, sindikat policije otvoreno je pokazivao je i svoj apetite, a nezadovoljstvo više ne skrivaju ni sudski vještaci.

“Hrvatska je ušla u izbornu godinu bez obzira na to bili izbori na proljeće ili iduću jesen i ključno je građanima sada predstaviti što dobivaju odlaskom HDZ-a s vlast”, kaže pak lider SDP-a Peđa Grbin. Činjenica, dodaje, što bi u tom slučaju dobili nekoga tko nije lopov i tko ne krade nije dovoljna i zato će glavni zadatak SDP-a biti pokazati biračkima kakvu oni Hrvatsku žele.

Tema inflacije tu će, kaže Grbin, biti jedna od ključnih tema jer je jasno da je porast cijena najviše pogodio građane koji imaju niska primanja i plaće pa će idućih tjedana SDP prezentirati svoje politike kojima žele osigurati da plaće i mirovine rastu, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

