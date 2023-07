“Oporba ne može smijeniti ovu vlast, ali sindikalni nemiri bi mogli”

Podijeli :

Profesor radnog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao iz stručnog kuta štrajk u pravosuđu.

Odmah na početku komentirao je način na koji je Vlada pristupila štrajku u pravosuđu.

“Problem nije nastao kad se izašlo u susret sucima nego liječnicima. Zapravo, problem je nastao i ranije. Sveukupno se plaća u mandatu ove Vlade dizala 20 do 30 puta, dio po dio… Kad nekome udovoljite, kod onih koji nisu dobili povećanja, izazivate očekivanja”, rekao je Gotovac i dodao:

“Dakle, sve je počelo davno prije jer se nije jednako pristupalo svima. Zakonom o plaćama nećemo obuhvatiti javno gospodarstvo iako se najviše afera generira u državnim poduzećima. Volio bih znati kolike su plaće onih na njihovom čelu, koliko plaćamo te nesposobnjakoviće i bezveznjake, koji su možda i s druge strane zakona. Trebamo sustavi pristup i znati koliko vrijedimo u odnosu na nekog drugog.”

Iako je prošlo osam tjedana štrajka u pravosuđu, sindikati su tek sad dobili pisanu ponudu.

“Vlada je evidentno sad pokazala da nije bila iskrena i ispravna svih ovih tjedana. Ako je stigla ponuda, što je spriječilo da bude i ranije? Mislim da Vlada nije očekivala ovako dugačak štrajk, ali nije mu ni sustavno pristupila. Možda je problem Vlade nesnalaženje u radnim odnosima. Tako su lutale i one prije nje pa dovodile do toga da si same stvaraju probleme. A sindikati prije izbora uvijek nešto traže. Ono što je sigurno, ovu Vladu opozicija ne može smijeniti, ali jedan nereprezentativni sindikat je pokazao što može. Bojim se da ovoj Vladi prijeti veća opasnost od sindikalnih nemira, objektivno izazvanog inflacijom, nego od opozicije”, smatra Gotovac.

Dojam je da su reprezentativni sindikati utihnuli, ali profesor to odbacuje:

“Nisu utihnuli nego čekaju u niskom startu što će dobiti. U ovom konkretnom slučaju je sudstvo neznanjem i traženjem alibija izazvalo problem pa dokinulo razliku reprezentativnih i nereprezentativnih sindikata. Ovdje imamo koloplet nesposobnosti, neznanja i nevještog upravljanja. Svakako, reprezentativni sindikati će tražiti nešto iz svega.”

Na kraju je naglasio i da je ovaj štrajk veća afera od one s plinom.

“Postoji ozbiljna politička dimenzija koja je tek naknadno upoznata. A zaključak u Saboru je bio “mlaka vodica”. Imamo višedesetljeni problem, a to je da država ne ispunjava svoje obaveze. Također, odgovornost je i na sindikatu koji četiri tjedna nije bio spreman na kompromis već je inzistirao na jednom te istom iznosu”, zaključio je Viktor Gotovac.

