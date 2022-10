Oporba: U aferama su na čelu kolone uvijek HDZ-ovci

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Afera koju je otkrio Telegram u kojoj su majci Damira Škugora, uhićenog u aferi Ina za pokušaj pljačke milijarde kuna, iz PPD-a uplatili 23 milijuna kuna za transakciju otkupa potraživanja prema Dalekovodu oporbu je navela na zaključak da su u aferama na čelu kolone uvijek HDZ-ovci.

Sabina Glasovac (SDP) ustvrdila je u utorak da nas je slučaj Ina naučila u Hrvatskoj postoji jako dobro umrežena ekipa koja svjesno i planirano izvlači novce iz svih tvrtki, a nisu im svete ni tvrtke koje su od strateškog državnog interesa, što Ina i Dalekovod jesu.

“Na čelu grupacije koja je izvlačila novac iz Ine je HDZ-ovac koji je trgovao s Plenkovićevim prijateljem i koji je doveo do povijesne pljačke u Hrvatskoj u kojoj je izvučeno milijardu kuna”, dodala je.

“Ne možemo ni zamisliti milijardu kuna, a vidimo da neki umirovljenici poput bake Rade i zlatnog dede Dane jako lijepo žive, a do tog lijepog života su došli preko leđa svih drugih umirovljenika za koje nema sredstava da se podignu mirovine”, rekla je.

Ustvrdila je da ta grupica ljudi radi ne štetu svih hrvatskih građana, a ovih dvoje umirovljenika koji su otkrili svoje poduzetničke sposobnosti pred kraj života bogate se preko grbače svih drugih umirovljenika.

Zbog te afere, napomenula je, nećemo imati veće mirovine kako bismo osigurali dostojanstven život umirovljenicima, a građani će plaćati više cijene struje i plina i svi skupa ćemo živjeti lošije jer novac koji je trebao biti investiran u bolji život građana, investiran je u privatne džepove.

“A na čelu kolone su uvijek HDZ-ovci, njihovi rođaci i prijatelji, a baka Rada i deda Dane žive dobro powered by HDZ”, zaključila je Glasovac.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) smatra da je ovo novi krak afere Ina i proteže se ne samo na trgovinu plinom nego i na trgovinu dugovima.

Neregulirano trgovanje dugovima, na što smo već puno puta upozoravali, ne služi samo pranju novca nego i za prikrivanje kriminalnih radnji, upozorila je.

“Mi bismo sada morali progutati bajku da se umirovljenica Rada jednog utorka ili srijede probudi, radi popis za kupovinu, i kao svaki penzioner ode na plac, kupi salatu, kavu i, usput, kupi i malo dugovanja Dalekovoda. Pa će ih kupiti za 12 milijuna kuna, a prodat će ih iskusnim biznismenima za dvostruko veću cijenu”, poručila je.

Moramo se zapitati, apelirala je, koja je bila motivacija Rade Škugor, trgovkinje tekstilnim proizvodima, da kupi dugovanja Dalekovoda i da ih za manje od dva tjedna uspije prodati suvlasnicima jedne od najvećih tvrtki za trgovinu plinom u Hrvatskoj i da se sve to odvija preko tvrtki registriranih na Malti.

“Ovaj slučaj nam poručuje da pod hitno trebamo regulirati trgovinu plinom i energentima i pitanje trgovine dugovima od strane pravnih osoba koje njima trguju, no, postoji razlog zašto HDZ to još nije napravio jer to nekome odgovara”, zaključila je Benčić.

Ivan Penava (Domovinski pokret), međutim, ne vidi problem.

“Proučavajući slučaj Damira Škugora i pokušaj uvlačenja Pavla Vujnovca u tu priču i iščitavajući objašnjenje koje je Vujnovac dao ja ne vidim ništa sporno”, rekao je.

Neka institucije vrlo dobro prouče tko je što radio, no, ocijenio je, te institucije su slabe, svi smo svjesni toga i, u pravilu, iz te priče, dođe li do toga da netko bude osuđen, bit će osuđeni trećerazredni igrači..

“Puno je kriminala u Ini i uvijek stvar smrdi od glave i ne mogu prihvatiti činjenicu da netko u svojim rukama drži izvršnu i zakonodavnu vlast, da kontrolira kompletne službe u Hrvatskoj i da se događaju ovakvi marifetluci koji predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti, zbog čega su stotine tisuće Hrvata napustile zemlju”, poručio je Penava.

Procijenio je da će priča trajati dvije, tri godine, izvlačit će se bočni pravci da se skrene fokus s glavne priče i u zatvor neće završiti nitko ili će to biti šesta razina.