Oporba uoči stanke rezimirala rad Sabora: “Bilo je vrlo dinamično…”

Sanjin Strukic/PIXSELL

Uoči odlaska na jednomjesečnu stanku, zastupnici su u petak rezimirali rad novog saziva Sabora konstituiranog u svibnju ocijenivši ga vrlo dinamičnim zbog, naveli su iz opozicije, višemjesečne rasprave o NSATU aktivnosti, afere s ministrom Vilijem Berošem, izbora ustavnih sudaca.

“Bilo je vrlo dinamično, ne samo s aspekta da je bilo puno prijedloga o kojima smo raspravljali, a koje je opozicija nametnula kao teme, nego i, nažalost, iz razloga kontinuiranog raspadanja svih vlada Andreja Plenkovića po modelu otpadanja pojedinih ministara zbog sumnje na korupciju”, ocijenila je predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić prvih sedam mjeseci novog saziva Sabora.

Od 212 oporbenih amandmana na državni proračun, Vlada prihvatila samo jedan

Rad Sabora, kako smatra, obilježio je ružan način pitanja sukoba Državnog odvjetništva i Ureda europskog javnog tužitelja i izbora ustavnih sudaca. “Na oba primjera pokazalo se da su se silnici još više osilili”, ustvrdila je Benčić.

Zastupnici Možemo! podsjetili su na teme kojima su se oni bavili. Većinom se, kažu, radilo o prijedlozima koji se tiču kvalitete života građana – od priuštivog stanovanja, povećanja mirovina, oporezivanja nekretninskog bogatstva, ekstra profita banaka, nedostatnih domova za starije i palijativne skrbi.

“I u ovom mandatu nam je ključna vrijednost za koju se borimo različitim zakonodavnim inicijativama, vrijednost jednakosti – ekonomske, socijalne i jednakosti pred zakonom. Bavili smo se i obranom zajedničkih dobara i resursa od nasrtaja različitih gramzivih pojedinaca i, unatoč pokušajima difamacije od strane HDZ-a, činili sve što smo mogli da Hrvatsku u međunarodnim odnosima pozicioniramo kao pouzdanog partnera za postizanje i očuvanje održivog mira”, rezimirali su iz Možemo!.

Podsjećaju da su u saborsku proceduru uputili izmjene Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji se tiče povlastice ‘6+6’ i primanja plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti, u području zdravstva izmjene Zakona o liječništvu i zdravstvenoj zaštiti, posebice nakon slučaja ginekologa iz KBC-a Osijek koji je optužen za silovanje, a koje je, podsjetila je Ivana Kekin, najavila i Vlada, ali nisu još ugledale svjetlo dana. Kekin je novoj ministrici zdravstva Ireni Hrstić uputila šest zahtjeva, a Vladu upitala gdje je zapelo sa Zakonom o igrama na sreću.

Naglasili su, između ostalog, da su jedina parlamentarna opcija koja je tražila priznanje Palestine, kao i zabranu izvoza oružja Izraelu.

Grmoja (Most): Ponovno smo pokazali da smo najkonstruktivnija i najsnažnija oporba

Nikola Grmoja ocijenio je da se njihov Klub Mosta “ponovno pokazao kao najkonstruktivnija i najsnažnija oporba”.

Bačić: Odbit ćemo oporbeni zahtjev za opozivom Plenkovića

“Ne samo da smo razotkrivali korupciju vladajuće strukture, nego smo bili i konstruktivni u smislu zakonskih prijedloga”, ustvrdio je dodavši da su podnijeli najviše amandmana koji su išli u korist građana, umirovljenika, radnika.

Most se posebno bavio demografskim temama i zamjenom stanovništva koja se, kaže Grmoja, trenutno događa u Hrvatskoj, kao i problemom ilegalnih migranata.

“Sve inicijative iz oporbe u kojima se iskazuje nezadovoljstvo radom Vlade smo podržali, a one koje su svjetonazorskog tipa, ne možemo se svrstati na istu poziciju s Možemo! i SDP-om”, rekao je Grmoja komentirajući (ne)jedinstvo oporbe.

Najavili su kako će se u narednom periodu baviti onemogućavanjem promjene spola maloljetnika.

Jakšić (SDP): Pokrenuli smo nove politike i novi način funkcioniranja

Rad Sabora i svog Kluba u kontekstu novog predsjednika stranke Siniše Hajdaša Dončića u ovom sazivu, SDP-ov Mišel Jakšić ocjenjuje dobrim.

Oporbeni potpredsjednici Sabora su SDP-ovi Sabina Glasovac i Siniša Hajdaš Dončić

“Imamo novo vodstvo, novi Klub, pokrenuli smo nove politike i novi način funkcioniranja, vidi se to kroz rejting stranke i našeg predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića koji će pobijediti na izborima, ali, najvažnije, po reakcijama građana na teme koje SDP u Saboru otvorio”, izjavio je.

Zalagali su se i predlagali novi način indeksiranja mirovina, oporezivanja ekstra profita stranih trgovačkih lanaca, banaka, telekomunikacijskih operatora, naveo je Jakšić, podsjetivši i na nedavnu inicijativu SDP-a za opozivom Vlade, koja u Saboru nije imala većinu.

“Tražili smo opoziv zbog sloma u zdravstvu jer je Vili Beroš pod pokroviteljstvom HDZ-a i Plenkovića trpao pare naših pacijenata u privatne džepove i džepove mafije”, rekao je.

Pavliček (Suverenisti): Ista praksa prazne sabornice

Marijan Pavliček (Klub DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista) ocijenio je da se nastavlja ista praksa dijela zastupnika koji samo vrijeđaju, što, smatra, baca ljagu na rad cijelog Sabora.

Po starome je ostala i prazna sabornica, dodao je. “Nas 15 posto redovito dolazi na posao, ostalih 85 posto se pojave jednom u dva tjedna, a svi dobivamo iste plaće”, rekao je Pavliček.

Ne sviđa mu se u novom Saboru, na novoj lokaciji na Črnomercu, što su u sabornici tijekom sjednice previše udaljeni jedni od drugih.

Karakteristika jesenskog zasjedanja Sabora bila je da je premijer Plenković bio taj koji je kreirao način funkcioniranja Parlamenta, ocijenila je zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.

“Poslao je namjerno temu NSATU u Sabor, mjesecima smo imali raspravu o tome i onda odjedanput NSATU ne zanima nikoga. Nije krio ni činjenicu da namjerno nije htio da idu pregovori oko izbora ustavnih sudaca”, ustvrdila je Mrak Taritaš.

I nezavisni Nino Raspudić navodi višemjesečnu raspravu o NSATU aktivnosti slanja naših časnika u Njemačku kao potpora Ukrajini, kao onu koja je obilježila rad Sabora posljednjih mjeseci.

“Dezinformirala se javnost i s jedne i s druge strane u funkciji predsjedničkih izbora, a sad se o tome niti ne glasa. A ono što je obilježilo ovu zadnju fazu rada je ova jeziva afera Beroš u kojoj je ministar zdravstva završio izravno u zatvoru. Ja se pitam u kojoj to zreloj demokratskoj državi ne bi došlo do pada Vlade i raspisivanja novih izbora, međutim, vladajući su to prebrodili kao da se ništa nije dogodilo”, izjavio je Raspudić.

Zastupnici su nakon današnjeg glasanja napustili Sabor, koji nastavlja zasjedanje 15. siječnja.

