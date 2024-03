Dalija Orešković: Imam poruku za Vladimira Šeksa

Podijeli :

Dalija Orešković razgovarala je s Mašenkom Vukadinović u Novom danu o usijanju na političkoj sceni koje je uslijedilo nakon objave Zorana Milanovića da će sudjelovati na parlamentarnim izborima sa svojom bivšom strankom.

Govoreći o tome što Milanovićev potez znači, Orešković kaže: “Znači mobilizaciju svih progresivnih snaga ovog društva koje sada imaju motiv više izaći na izbore i izboriti se za to da državu izgradimo iz temelja, ojačamo institucije…”

U nedjelju je Milanovićeva najava sudjelovanja na izborima zauzela veliki dio pažnje na Saboru HDZ-a koji se održao u Zagrebu. “To pokazuje da je HDZ svjestan da im se zadaje smrtni udarac. To su debelo, debelo, davnih dana zaslužili. Kada kažu da ih nije strah, ne bih rekla. Nisu se bavili sobom, nije bilo vremena da se pohvale velikim uspjesima Vlade Andreja Plenkovića, previše vremena im je oduzelo spominjanje svakog ponaosob u opoziciji.”

Orešković kaže kako Milanovićev potez, iako nije izrijekom zabranjen, nije u duhu Ustava. Ali, nastavlja, ustavno-pravni poredak u Hrvatskoj je – dokinut. “Upravo su institucije, djelovanjem HDZ-a, urušene do kraja”, kaže ona navodeći primjer obveze predsjednika i Vlade da sukreiraju vanjsku politiku, a svi su šutjeli na očito kršenje te odredbe. “Ako ga se nismo pridržavali i poštovali jer su svi išli linijom manjeg otpora, kako sada možemo reći da nešto nije u duhu nepisanog pravila”, pita se.

“Da smo u normalnim okolnostima, drugačije bih komentirala ovakvu situaciju, ali država se nalazi u izvanrednom stanju”, kaže Orešković i pita ustavno-pravne stručnjake: “Što nam je to još ostalo od ove države da to trebamo ustavno-pravnim načelima braniti? Toga nema.”

HDZ je, navodi, oktroirao, izborne jedinice suprotno uputama Ustavnog suda, a nakon toga su ustavni suci kapitulirali. “Što je napravio Ustavni sud? Sam sebi je skočio u usta. Ima jasne dokaze da način na koji je HDZ prekrojio izborne jednice nije u skladu s uputama Ustavnog suda, rekli su ‘pa dobro, nema veze'”, govori dodajući da su kaputulirali i po pitanju ograde na Markovom trgu. “Mi smo se od našeg Ustava udaljili davnih dana. Uspostavljena je sila i mašinerija jedne političke kriminalne oligarhije i sada pitam koje su to pristoje, demokratske metode kojima bi se moglo promijeniti takvo stanje”, govori Orešković.

Vladimir Šeks jučer je na saboru HDZ-a zazivao da Ustavni sud predsjednika proglasi nesposobnim za obavljanje dužnosti, a Orešković na to kaže: “A je li, imam poruku za Vladimira Šeksa, pozdravlja ga zmija otrovnica koja šiklja otrov iz svojih šupljih zubi. Tako me on opisao. On nije dostojan da o ovoj državi išta više kaže. Da mu je bilo stalo do ustavnog poretka, on bio svom predsjednku Vlade rekao da ne može sam potpisivati nikakve nove Vatikanske ugovore bez da predsjednik Republike tu ima riječ… Ono što Vladimir Šeks želi je jednopartijski monopol nad svim institucijama ove države i drago mi je da mu je, ne Zoran Milanović, nego cijela javnost rekla da je toga dosta.”

Milanović je svojedobno nazvao Orešković i Marijanu Puljak narikačama, a ona podsjeća da ju je jednom nazvao i “svojim najvećim zezom”. Kako će i hoće li sada moći surađivati? “Mislim da je Zoran Milanović dovoljno jak i karakteran da može prijeći preko toga. Ako ostanemo u ovoj koaliciji, da će se od mene očekivati da i dalje jasno ukazujem na sve ono što smatram da predstavlja devijaciju od očekivanja”, kaže.

Na pitanje treba li mijenjati slogan lijeve koalicije, kaže: “To su bile neformalne najave, nije to dogovoren radni termin koalicijie. Kakav će slogan u konačnici biti… Ovo ‘rijeka pravde’ mi se poprilično sviđa”, zaključuje.

