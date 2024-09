Šipić o svađi s Orešković: Njen nastup je bio omalovažavajući, a moj odgovor ljudski, ne politički

Podijeli :

Nakon dvomjesečne ljetne stanke hrvatski Sabor je u srijedu imao prvo redovno jesensko zasjedanje. Na zasjedanju je zaiskrilo između zastupnice Dalije Orešković i ministra demografije Ivana Šipića. Orešković je Šipića nazvala "najslabijom karikom u Vladi" i "utjelovljenjem paradoksa", a ministar Šipić je zastupnici Daliji poručio da je ona uvreda za žene. Za N1 je komentirao svoju izjavu.

“Shodno pitanju donekle primjeren odgovor. Ja sam svojom izjavom zaštitio žene. Ja nisam ni žestoke naravi niti sam sklon vrijeđanju. Iako nije za zastupnike, a pogotovo za ministre da na ovakvim razinama razgovaraju. Od nas se očekuje ozbiljnost i odgovornost prema svemu što Hrvatska danas prolazi, a to su ove teme koje sam ja očekivao da će biti na tapetu odnosno demografija koja nije demagogija. U ovim početnim koracima umjesto da mi se pomogne, sugerira i savjetuje, vjerujte mi da me rijetko tko u ova tri mjeseca kontaktirao i pitao za smještaj i mjere i mogu reći da me to zasmetalo”, objasnio je Šipić svoj odgovor zastupnici Orešković na prvom redovnom jesenskom zasjedanju Sabora.

Ministar Šipić o padu nataliteta: Nismo dotaknuli dno sve dok se rađa život

Posebno ga zasmetala izjava o uhljebljivanju

“Nastup zastupnice Orešković je bio ponižavajući, diskreditirajući i omalovažavajući. Inače, kolege su komentirale da sam mogao biti i žešći. Posebno me zagolicala pitanjem uhljebizma kad ja znam da nisam uhljeb. Ja sam jedan od rijetkih koji se sa Zavoda za zapošljavanje vratio u politiku, a ne iz nekog toplog doma ili ureda gdje me netko smjestio. Kad sam izašao iz HDZ-a ja sam se vratio matičnom poslu, a to je rad s djecom u školi i prema tome kolegica je trebala znati da sam ja posljednje tri godine proveo u nastavi, a ne negdje u nekom birokratskom uredu gdje me netko uhljebio. Da me netko uhljebio ja danas vjerojatno ne bih bio tu. Ovo je bio ljudski odgovor, ovo nije bio politički odgovor”, dodao je Šipić.

Kritike od bivših kolega

Šipić je komentirao i kritike koje dolaze od njegovih bivših kolega.

“Što se tiče izbora i političkih utakmica unutar stranke one su za mene završene. Ja se nisam s tim niti htio baviti. Meni je fokus na ovome što sam preuzeo. Moj smjer je da se o demografiji počne pričati na odgovarajući način, a ne na demagoški način. Nikada ja nisam išao na čovjeka ni u jednoj priči. Ja o ljudima uvijek govorim dobro”, dodao je.

