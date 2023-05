Padaju cijene goriva, ali stručnjak upozorava: “Ovdje će doći do poskupljenja”

Podijeli :

Od ponoći je gorivo jeftinije. Nakon dugo vremena cijene goriva su ispod 10 kuna odnosno euro i 33 centa. Hoće li cijene početi padati, ako ne hrane, onda barem prijevoza? Neće, kažu prijevoznici jer smo sada - povećali plaće.

Dobre vijesti za vozače. Nakon dugo vremena, gorivo ispod 10 kuna – odnosno jednog eura i 33 centa. I građani su zadovoljni jeftinijim gorivom.

“Bilo bi dobro da tak’ ostane ak’ ne može ići na dolje, ali da ne ide više na gore, to bi bilo idealno, ne znam kad je bilo zadnji put ispod 10 kuna.” “Gorivo je još jeftino u odnosu na druge stvari.”

Prije tri godine cijena litre benzina bila je 7,80 kuna, a od tada rast kreće rapidno. Prošle je godine benzin bio 13,24 a dizel 13,47 po litri. Danas, i benzin i dizel jeftiniji su za po osam centi i idu na 1,32 eura odnosno 9,95 kuna, te 1,23 odnosno 9,27 kuna. Plavi dizel i dalje ostaje nisko, na 73 centa odnosno 5,50 kuna.

“Uživajmo u dobrom razdoblju. Kad cijene goriva jako padnu, očekuje se porast” Poslodavci tvrde da plaće snažno rastu: “U tim sektorima su više za 20 posto”

Razlog je to pada cijena sirove nafte – pojeftinila je više od 30 posto. Refleksno je to pojeftinjenje i na derivate – do čega je došlo zbog nekoliko razloga.

“Usporenje gospodarstvene aktivnosti u Kini utječe da se manje kupuje nafta i prema tome dolazi do viška na tržištu. Istovremeno, proskibirana ruska nafta se dalje pojavljuje, prodaje se po velikom diskontu. Treći razlog je slabljenje dolara u odnosu na euro”, navodi Davor Štern, stručnjak za energetiku.

Sve to prelilo se i na hrvatsko tržište, na veliko zadovoljstvo potrošača. Cijene su na ovoj razini i zahvaljujući intervenciji vladi.

“Svatko tko prati zna da je cijena i više nego dobra. Ako ciejne bude dobre kao sada, a sada su jako dobre, gdje se otvara prostor da cijene i dalje ostanu prihvatljive i pristupačne građanima, a da se istodobno neki od tih elemenata postupno vraćaju na neku raniju situaciju”, kazao je premijer Andrej Plenković.

Ništa od vala sniženja?

Nosi li to sa sobom vraćanje cijena na staro? Prvi čovjek najveće tvrtke za distribuciju u zemlji kaže – treba vremena.

“Ako proizvođači vide da je trend da pada oni će reagirat, ali ako se nakon tjedan dana ili dva obrne trend i ide prema poskupljenju – neće ići na smanjenje cijena. Pravi poduzetnik svaku cijenu inputa koji se smanji prenese na policu da bude konkurentniji. Samo je bitno hoće li se trend nastaviti ili ne”, rekao je Branko Roglić, vlasnik tvrtke Orbico, najvećeg europskog distributera robe.

A što kažu građani?

“Ne utječe to, radim u trgovini i to je užas, na osnovu goriva se kao formira, ali to nije to.” “Cijene goriva utječu na cijene u trgovinama ali… Ako cijena goriva ode gore – cijene odu gore, ali kad gorivo padne, cijene se ne vraćaju na staro – to je normalno.”

A koliko će još i hoće li cijene goriva padati – upitno je. Na ljeto bi se trebale vratiti veće trošarine na energente i ukinuti ograničavanja marži, što će dovesti do povećanja cijene goriva.

“Ako ste predugo u krizi jedna određena trenutna fluktuacija ne može rapidno promjeniti cijenu usluga. Ovo je samo jedna lokalna fluktuacija i pošto je lokalna teško možete očekivati da će to rapidno promjeniti cijenu hrane posebno zato jer ako vi danas promjenite cijenu goriva, to će se rezultirati u cijeni hrane za sljedeću žetvu ili sjetvu, a ne trenutno”, tvrdi Boris Podobnik, ekonomist iz Udruge Glas poduzetnika.

Kako će jeftinije gorivo utjecati na cijenu prijevoza?

I oni direktno povezani s gorivom, autoprijevoznici, tvrde – gorivo nije ključan faktor u formiranju cijena karata.

“Govorim o povremenom prijevozu i turizmu, tu će sigurno doći do dodatnog povećanja cijena ne zato jer nam je gorivo jeftinije – pa nam je jeftinije – nego jer je cijena rada skuplja i to ima veći utjecaj na ukupnu cijenu goriva nego gorivo. Gorivo se kreće 20 do 30 posto a cijena rada 40 do 50 posto”, pokašnjava Hrvoje Meštrović iz Udruge prijevoznika.

Iako, prije pola godine, kod rasta cijena, svi su se pozivali na skupo gorivo i energente.

