“Uživajmo u dobrom razdoblju. Kad cijene goriva jako padnu, očekuje se porast”

Cijene benzine i dizela od ponoći su niže sa osam centi te je tako litra goriva ponovno ispod nekadašnje psihološke granice od 10 kuna. Gost N1 Studija uživo bio je stručnjak za energetiku Davor Štern.

Došli smo na razinu od 1,32 eura za benzin i 1,23 eura za dizel. To je ispod 10 kuna što je 10-15 godina bila psihološka granica.

Cijene goriva znatno niže

“Nisam se nikad slagao s tim pojmom, svaki čovjek određuje prema sebi i svojim mogućnostima svoje psihološke granice, ali činjenica je da su cijene nafte na svjetskom tržištu drastično pale i to iz više razloga”, rekao je Štern pa dodao:

“Prvi razlog je to što su rezultati kineske ekonomije daleko lošiji od očekivanog, usporenje gospodarske aktivnosti u Kini utječe da se manje kupuje nafta i dolazi do viška na tržištu. istovremeno, proskribirana ruska nafta se i dalje pojavljuje, prodaje se po velikom diskontu. Sada su cijene barela na 72, 76 dolara po barelu u SAD-u i Europi. Rusija u Indiji i Kini prodaje za 30 do 40 dolara po barelu. Koliko god je jeftinije ekonomije tih zemalja nisu toliko dobile s tim da povećaju proizvodnju. I treći razlog je slabljenje dolara u odnosu na euro i to se reflektira na svjetsko pa i europsko tržište.”

“Nafte ima puno, čak i previše”

Štern kaže da su amplitude velike, nafta je pojeftinila više od 30 posto “i to je refleksno pojeftinjenje na derivate, a potrošnja ne raste”. Jedan dio preuzeli su električna energija i obnovljivi izbori energije, ali činjenica je da nafte ima puno, čak i previše. Vozarine za naftu su drastično pale, ono što je tanker prevozio za 100.000 dolara dnevno danas se može za 25.000 dolara moće. Događaju se velike promjene i to se reflektira na maloprodajnim cijenama”, rekao je Štern.

Lani u ovo doba, kad su cijene energenata rasle, pričalo se da nikad više neće biti niže. Što se dogodilo? Štern ima i upozorenje.

“Bilo je vrijeme psihoze, nakon pandemije, napad Rusije, očekivale su tektonske na svjetskom tržištu i političke promjene, zveckanje oružjem oko Tajvana, to se isto malo sad smirilo… Ali kad god cijena jako padne može se očekivati nagli porast. Ako se sad promijeni naglo uvjeti… Nemojmo se uspavati da će ostati na istom nivou, one će opet porasti. Sad je dobro razdoblje, uživajmo u njemu, ali bilo kakva nagla promjena u političkom, ekonomskom smislu u svijetu dovest će opet do porasta”, upozorava stručnjak.

