Kako Vučićeve izjave utječu na građane Srbije? Razgovarali smo sa stručnjacima

Dvije masovne pucnjave u kojima je živote izgubilo 17 ljudi potresle su Srbiju prošlog tjedna. Uslijedila je lavina reakcija, a među njima ipak se ističu one srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Iako je javnost već navikla na njegov, recimo to tako, osebujan nastup, na konferencijama za medije koje je održao nakon ovih tragičnih događaja, Vučić je ipak uspio zapanjiti sve koji su ga slušali.

Nakon pucnjave u beogradskoj osnovnoj školi u kojoj je maloljetnik iz vatrenog oružja ubio osam svojih školskih kolega i zaštitara, predsjednik Srbije najprije je otkrio u kojoj je bolnici dječak smješten, zatim govorio i o njegovim roditeljima, a sve završio najavom da će mijenjati zakon pa će ubuduće kazneno odgovarati i mlađi od 14 godina. I dok je javnost još bila u šoku nakon nezapamćenog zločina u glavnom gradu Srbije, samo nekoliko desetaka kilometara dalje dogodio se novi strašan zločin. 20-godišnjak je iz vatrenog oružja ubio osam ljudi, a potjera za njim trajala je cijelu noć. Ujutro se sam predao policiji, a srpski predsjednik zagrmio je da je riječ o terorizmu i prije suda presudio da “zlikovac iz zatvora izaći neće”. Prema vlastitim riječima, od srpske vlade je zatražio povratak smrtne kazne, ali premijerka i ministri su ga – odbili.

O Vučićevim izjavama koje su zgrozile mnoge, razgovarali smo s psihijatrom Antom Bagarićem, pročelnikom Zavoda za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče.

Negativan utjecaj na javnost

Bagarić kaže kako Vučić, kao i drugi političari, nastoji naći rješenje koje će mu povećati popularnost, a smanjiti štetu. Naglašava i kako bi svi ljudi koji govore u javnom prostoru mogli poboljšati situaciju.

“Govoriti iskreno, autentično, bez manipulacija. Nažalost, političari se mahom toga ne drže nego gledaju svaku priliku kako da bilo koji događaj iskoriste i predstave sebe kako borce za dobrobit svih”, govori.

Bagarić kaže kako izjave srpskog predsjednika imaju negativan utjecaj na javnost.

Povećavanje paranoje i destrukcije

“Sigurno da se povećava paranoja u društvu, da se povećava destrukcija. Destrukcija je u društvu, kao i u pojedincu, prirodni prosces. Zadaća bi bila da je smanjuju, nadziru, kontroliraju. Koliko vidim, i oko ovog je slučaja, to bilo skretanje s teških tema na ‘aha, oni tamo su protiv mene, protiv nas…’, ta jedna paranoja koja se širi u društvu. Mnogi se identificiraju s javnim ličnostima i to sigurno nije dobro”, govori psihijatar dodajući da “većina političara nastoje napraviti kontradikciju, zbunjenost, kaotičnost…”.

Treba razvijati sustav u kojem svi imamo uloge

“Često namjerno izazivaju kontradiktornost, kaotičnost, tako da se onda pojavljuju kao spasitelji, donositelji rješenje. Sigurno ima tih elemenata”, kaže Bagarić.

Govoreći o dojmu koji Vučić svojim izjavama ostavlja, Bagarić kaže: “Ostavlja dojam paternalizacije, ‘ja sam veliki vođa, imam sve informacije i mogu ih dijeliti…’ Puno je bolje razvijati društvo u kojemu je odgovornost podijeljena, gdje bi o tome govorio netko iz policije, iz zdravstva, itd. Nije za društvo dobra da koncentracija, to pokazivanje sile, moći, nadmoći. Treba razvijati sustav u kojemu smo svi odgovorni, imamo svoje uloge. Uloga vođe je slatka, često ljudi žude za vođom koji će oštro presjeći u teškim stanjima, ali bolji se rezultati postižu u svim područjima kad se ta odgovornost podijeli između svih članova.”

Krizna komunikacija

Da Aleksandar Vučić koristi krizu koja je nastala nakon dvije velike tragedije, smatra i dr. sc. Kristijan Sedak, komunikacijski stručnjak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i medijski trener Govorničke akademije Demosten.

“Izlazi s detaljima o tome što se dogodilo, komunicira i empatiju i često naglašava roditelje ubijene djece. Iznio je i niz mjera pa se ne može ničemu zamjeriti. Jedino što je pitanje jest je li baš predsjednik države taj koji bi trebao iznositi detalje istrage”, govori Sedak.

Neki novinari su, primjećuje, konsternirani Vučićevim osebujenim stilom, ali Sedak kaže kako Vučićeva komunikacija posljednjih dana ne odudara od njegovog uobičajenog načina komunikacije.

Govoreći o prosvjedu koji se dogodio u Beogradu nakon pucnjava, Sedak kaže kako Vučiću sigurno nije svejedno vidjeti “kako se Beogradom valja 50 tisuća ljudi”, govori profesor.

Vječni neprijatelji

Vučić istovremeno komunicira i amnestiju za nelegalno oružje i najavljuje stroži zakon o posjedovanju oružja. “Najveći paradoks je njegova najava da će on razoružati Srbiju, a on je taj koji je godinama naoružava u nekom hladnom ratu protiv Hrvatske. Čini mi se da je to sve skretanje pozornosti. Hrvati su mu, uz Albance, bolna tema, Hrvati su njegova bolna tema, za sve su mu krivi, sklon je teorijama zavjere”, govori Sedak. Dodaje i da je srpski predsjednik nakratko izgledao zatečen ostavkom ministra prosvjete, ali su “brzo zbili redove”.

