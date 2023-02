Partnerica pokojnog Matijanića pitala Beroša: Što je u toj ministarskoj fotelji?

Podijeli :

Izvor: N1

Životna partnerica preminulog novinara Vladimira Matijanića, Andrea Topić, gostovala je u emisiji Točka na tjedan gdje je komentirala najavljeni prosvjed za zdravstvo.

Podsjetimo, Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najavilo je prosvjed na Markovu trgu u nedjelju 5. veljače, šest mjeseci od smrti novinara Vladimira Matijanića.

Iz HND-a su naglasili kako ustraju na istrazi o propustima u njegovom liječenju te smjeni ministra zdravstva Vilija Beroša.

Topić je rekla kako je najmanje što mogu ljudi napraviti jest da dođu na prosvjed i pruže im podršku jer je to prosvjed za bolje zdravstvo. “Neka na prosvjed ne dolaze ljudi koji smatraju da je zdravstvo savršeno. Ja vjerujem da takvih ljudi nema puno”, dodala je.

“Počevši od pustih redova i čekanje po godinu dvije za običan pregled, koliko izdvajamo svaki mjesec od svojih plaća. Recimo naše bolnice nemaju magnet za snimanje mozga i snimke su rezolucije kalkulatora. Zašto je to tako i kome dajemo silne novce u to zdravstvo”, rekla je Topić.

“Zašto naše bolnice nemaju lijek za pacijente oboljele od covida. To je onaj lijek koji ni Vlado nije dobio jer ga nije bilo. Ja sam rekla – dobro Vlado nazvat ću ja ravnatelja bolnice u Dubrovniku jer je to neki HDZ-ovac o kojem sam ja pisala jer je cijepio ljude preko reda. On je rekao, ne, naravno, ne dolazi u obzir, nećeš ljude zvati”, opisala je.

“Zovi čovika”

Govorila je Topić i o situaciji “zovi čovika”. “Taj princip govori da je država postavljena na taj način. Ili ćeš biti umrežen s ljudima i potezati veze, ili ćeš ići ovim putem kako je Vlado išao pa završiti kobno”, rekla je.

Što se istrage njegove smrti tiče rekla je kako ju je DORH kontaktirao i da je dala iskaz, ali da je Beroševo povjerenstvo koje je reklo da je sve super nije ništa pitalo. “Cijelu tu presicu je bilo odvratno gledati, izrekli su toliko laži o meni i mojem parteru, tipa da je on bio nemaran pacijent. On je bio medicinski tehničar po struci i vjerovao medicini i zato je sve tako završilo jer su liječnici govorili da je sve dobro. I ta vjera u sustav ga je dovela gdje ga je dovela”, rekla je Topić.

“Pita bih Beroša, bi li on mogao doći do svoje liječnice na Dan državnosti. Naravno da ne bi. Javio se taj tko se javio i dali su savjet koji je bio katastrofa jer je čovjek sada mrtav. Bolje bi bilo da se nisu javili”, dodala je.

Na pitanje vodi li se istraga još uvijek, Topić kaže da je DORH naručio prvo medicinsko vještačenje i nisu bili zadovoljni pa su tražili prošireno, no da su i ovo prvo čekali tri mjeseca pa se pita koliko će im tek sada trebati.

“Znam u kakvoj državi živimo”

Dodaje da nije optimistična po pitanju istrage jer “zna u kakvoj državi živimo”. “Beroš se toliko grčevito drži za taj stolac, ja ne znam što to njemu znači. Sigurno nije tu jer želi pomoći ljudima jer da želi, mijenjao bi sustav ili bi se vratio i radio kao neurokirurg. Na ovoj funkciji gdje se sada nalazi ne čini nikome dobro. Valjda voli kamere, medijsku pažnju i ulizivanje ljudi jer smo svi svjesni da se do liječnika dolazi ulizivanjem, pršutom i ostalim stvarima. Meni je puna kapa toga”, rekla je.

“Mi smo se navikli da je to normalno da ti hitna ne dođe kad ju zoveš, a ranije smo se navikli da je normalno kad se naručiš na pregled da čekaš po godinu dana”, dodala je Topić.

Kaže da je kao novinarka komunicirala s Berošem, ali nakon što se to dogodilo ministar nije ni izrazio sućut nego je sazvao presicu i rekao “sućut obitelji”. “Nema toga što oni nisu izrekli i napravili na toj presici ne bi li Beroš ostao ministar. Ja ne znam što je to u toj ministarskoj fotelji, je li to ta plaća? Što čovjeka tamo toliko privlači. Pa ako nisi sposoban nešto promijeniti, makni se, možda dođe netko tko može”, napomenula je.

