Grbin iznio detalje o velikoj lijevoj koaliciji: U osmoj jedinici idemo odvojeno

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u Dnevniku N1 televizije kod našeg Igora Bobića govorio je o nadolazećim parlamentarnim izborima i koaliciji deset lijevih stranaka.

Podsjetimo, upravo je Grbin u utorak najavio zajednički izlazak na izbore, dok su uz njega stajali čelnici stranaka Fokus (Davor Nađi), IDS (Dalibor Paus), PGS (Darijo Vasilić), Reformisti (Radimir Čačić), Centar (Ivica Puljak), Radnička fronta (Denis Geto), Stranka s imenom i prezimenom (Dalija Orešković), Glas (Anka Mrak Taritaš) te HSS (Krešo Beljak).

“Ovo jučer je bio prijelomni trenutak za izbore”, kazao je. “sad je jasno da u RH postoji alternativa.”

“Ono oko čega postoji apsolutna suglasnost je da nakon izbora zajedno ulazimo u formiranje vade”, najavio je.

“Svjesni smo da moramo raditi zajedno. Nemamo namjeru kriti da ćemo odluku o tome kako nastupiti da rezultat maksimiziramo”, rekao je Grbin.

“Vremena za čekanje nema. Ne treba potcjenjivati naše birače, oni razumiju da postoje stranke koje su svjesne da se zemlja mora mijenjati na bolje”, istaknuo je šef SDP-a.

“Nije nužno da u svim izbornim jedinicam nastupimo tako, a još imamo i razgovore s Možemo oko točkaste koalicije u pojedinim jedinicama. Što se tiče naziva, ovo doista je koalicija kojoj je za cilj bolja Hrvatska, a ime ćemo dogovriti sa svim koelgama u anrednim danima. Ovo je naš cilj”, rekao je.

“Zna se tko je kormilar broda”

Osvrnuo se na prozivke HDZ-a o krađi slogana. “HDZ je 2007. ukrao ime kampanje od SDP-a iz 2001. godine i tad im nije smetalo. Tad su ‘Idemo dalje’ doslovno pokupili od SDP-ovog ‘Idemo dalje’.”

Najavio je borbu protiv korupcije i sprječavanje Ivana Turudića da preuzme dužnost, kao i trajni dodatak umirovljenicima, promjenu lex AP, kao i provođenje drugih programa o kojima su i SDP i partneri govorili, uključujući povećanje plaća.

Osvrnuo se i na navode o već nastalim nesuglasicama u koaliciji. “Paus je bio jasan, nema nikakvog problema, imamo zajednički cilj. U 8. jedinici je najbolje da nastupimo odvojeno i tako možemo ostavriti najbolji učinak.”

Predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević u srijedu je ocijenio da je koalicija SDP-a sa strankom Centar “pogrešan smjer” te izrazio nadu da takve koalicije neće biti dodajući ipak da će poštivati odluku SDP-ovih tijela. “On je jasno rekao da će poštivati tijela stranke. SDP-u je prioritet napraviti najbolje za Hrvatsku, a to je pobijediti, a ovo jučer je najbolji način da se to dogodi”, odgovorio je Grbin.

Na pitanje o postizbornoj situaciji, ako ih bude 11 i ako budu trebali i potporu nacionalnih manjina, to bi bilo oko 19 osoba koje treba koordinirati, odgovara: “Ja to mogu. Zna se tko je kormilar tog broda i zna se da pred njim ne stoji lagan posao, ali cilj je borba za bolju i pravedniju Hrvatsku, onu u koju se ljudi vraćaju. To je cilj za očuvanje naše domovine. Ako to znači da ću satima morati pregovarati s partnerima, to je tako mala cijena da sam ju spreman platiti u bilo kojem trenutku”, kazao je Grbin.

Zajednički jezik

Boji li se žetončića? “Beljak je više puta bio vabljen od strane Andreja Plenkovića, i rekao je ne. Čačić je rekao dosta je toga. To su ljudi koji imaju iskustva i znaju koliko je to nevaljala opcija. Znam one s kojima sam sjeo za stol. Razlike u programima su premostive”, rekao je Grbin.

Komentirao je i kako premostiti razlike oko poreza na nekretnine. “Ako ste u koaliciji, onda razgovarate koliko god treba. Jasno im objasniti što time donosimo. Hrvatska sad ima od 300 do 600 tisuća nekretnina koje se nekretnina i to kad je najam u Zagrebu 600 eura. Dajmo ljudima opciju – ili aktivirajte te nekretnine i stavite ih na tržište, ne vidim da bi netko bio protiv ideje aktivacije nekretnine koje se ne koristi. Uvjeren sam na temelju razgovora koje sam vodio da se zajednički jezik može pronaći.”

Može li se naći i zajednički jezik i s Mostom onda? “To je razgovor koji ćemo voditi nakon izborne nedjelje.”

