Drama uoči Eurovizije: Estonac se ispričao Talijanima zbog svoje izvedbe

Estonski predstavnik za Euroviziju Tommy Cash ispričao se Talijanima nakon što je njegova pjesma 'Espresso Macchiato', otpjevana na lošem talijanskom jeziku, razljutila dio javnosti te južne zemlje.

“Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore”, pjeva 33-godišnji estonski reper u pjesmi kojom će sredinom svibnja predstavljati svoju državu na Euroviziji u Baselu.

Cash je zbog toga naljutio dio talijanske javnosti – potpredsjednik Senata iz redova desničarske Lege pozvao je na zabranu sudjelovanja estonskog predstavnika na tom natjecanju, a žalbu je najavila i talijanska udruga za zaštitu potrošača Codacons.

“Nisam htio nikoga uvrijediti svojom pjesmom”, rekao je Cash za televiziju Rai2 u subotu.

“Volim Italiju”, kazao je.

“Imam ogromno poštovanje za ovo mjesto. Volim ovu državu: njenu kuhinju, arhitekturu, dizajn, kavu. Nisam mogao ni zamisliti da će se ovo dogoditi.”

Njegova pjesma, koja u ovom trenutku na YouTubeu ima gotov pet milijuna pregleda, sadrži stihove poput “Me like to fly privati, with 24 carati” ili “Radim danonoćno, zato se znojim kao mafijaš”, otpjevane na mješavini engleskog, talijanskog i izmišljenih riječi.

Dijelu Talijana pjesma se sviđa.

“Kao Talijanu mi je smiješno da neke ljude ‘Espresso Macchiato’ vrijeđa. Pjesma ne govori o stereotipima Italije nego stereotipima onog što stranci misle o Talijanima. To je pretjeran, ironičan pogled na tu vanjsku perspektivu, a ne napad na našu kulturu”, jedan je od najpopularnijih komentara pod pjesmom.

“‘No stresso, no stresso, don’t need to be depresso’ – mislim da ću si tetovirati ovo”, napisao je drugi Talijan.

