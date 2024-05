Penava: Ako koordinator bude Mario Radić, bit će zato što je tako odlučio predsjednik stranke!

Podijeli :

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarao o vladajućoj većini i resorima Domovinskog pokreta u novoj Vladi.

Penava se osvrnuo na vladajuću većinu: “Radujem se, dočekalo nas je jako puno problema posebice u resorima koje vode DP-ovci. Veseli me da ćemo imati prigodu uhvatiti se u koštac s time i početi rješavati goruće probleme Hrvatske”, istaknuo je.

“Tražimo da nas se mjeri po rezultatima”

Predsjednik DP-a je dogovorio na pitanje kako su se članovi stranke snašli na novim pozicijama: “Dok se javnost zabavlja referencama i diplomama nama je jasno da su to manje bitne stvari, tražimo da nas se mjeri po rezultatima rada i to je jedino mjerilo čovjeka osobito dužnosnika. Imamo jedan apsurd i ne govorim to iz aspekta kuknjave nego jedne realne situacije s kojima se novi ministri sučeljavaju”, kazao je Penava.

Oporba upozorava na “čistu podjelu plijena” među vladajućima, Penava im sarkastično odbrusio

Dodao je da se ministri suočavaju sa sporom administracijom koja im ne omogućava da što prije oforme svoj tim i pokažu u kojem smjeru će ići: “Ništa novo za ministre”, rekao je Penava.

“Ima prostora za napredak”

“Uvažavajući dosadašnju politiku, s druge strane stoji teza što bi DP trebao raditi u Vladi, s čime bi se trebali baviti i zašto bi onda DP došao u poziciju preuzimanja odgovornosti za te resore ako je sve u redu? Tu imamo jasan zajednički cilj zajedničke Vlade gdje svatko ima svoj udio. Prostora za napredak itekako ima”, objasnio je Penava.

Predsjednik je odgovorio na pitanje dopušta li HDZ DP-u da popravi stvari u svojim resorima: “Vlada ima kontinuitet, ali ne ako govorimo o DP-u jer nemamo kontinuitet u Vladi. Najvažnije da na temelju donesenog programa sve resurse stavimo na dispoziciju razvoja Hrvatske. DP tek treba ispričati svoju priču”, istaknuo je.

“DP je na temelju dogovora s HDZ-om dobio tri bitna resora gdje ćemo si zadati neke razine koje moramo ostvariti”, dodao je.

“Priče za malu djecu”

Penava je odgovorio na pitanje hoće li HDZ raskoliti Domovinski pokret i je li istina da je DP-u uvjetovano da na koalicijskim sastancima nema što raditi Mario Radić nego da bi tu trebao biti on.

Mario Radić: Neće HDZ određivati tko će u ime Domovinskog pokreta biti glavni koordinator!

“To su priče za malu djecu, ništa koalicijski partner nije uvjetovao. Neke kolege su u medije plasirali priču, Domovinski pokret je stranka koja ima strukturu i tijela stranke te kroz statut vodimo ozbiljnu politiku. Nisam nikada izašao i demantirao te poluteze koje padaju u vodu i ne bojim se usisavanja jer sam svjestan autoriteta kojeg imamo kao pojedinci i kao stranke među ljudima. Mi smo svoju šansu dobili i dalje je sve u našim rukama”, istaknuo je Penava.

“Nema prijepora između mene i Radića”

“Ako ne ispunimo svoje ciljeve i očekivanja odstupit ću i reći da ne zaslužujemo imati povjerenje i sam ću tražiti da neki drugi ljudi dobiju šansu”, dodao je.

Penava je otkrio tko će sudjelovati na koalicijskim sastancima HDZ i DP-a: “Predsjednik stranke je taj koji u svakoj stranci odlučuje što se radi, iznad njega je samo predsjedništvo i neka kolektivna tijela. Ako to bude Mario Radić to će biti zato što je tako odlučio predsjednik stranke, a ne zato što je to odlučio neki novinar ili lobiji.”

“Apsolutno nema prijepora između mene i Radića. Ne vidim odakle ta priča i ti stavovi”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dok smo je jeli, pucali smo od zdravlja: Zaboravljena žitarica čuva srce, jača kosti, odlična i za mršavljenje Pomaže u snižavanju kolesterola, šećera u krvi, u mršavljenju… Evo za što je sve dobar balzamični ocat