Penava o bivšim DP-ovcima: Svi su oni na platnom popisu

Podijeli :

Josip Mikacic/PIXSELL / Ilustracija

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava ocijenio je u četvrtak u Osijeku kako stabilnost parlamentarne većine nije ugrožena, te da je sasvim izvjesno da ona iznosi 78 zastupnika.

Realna procjena Bačića

Tijekom posjeta Međunarodnom sajmu sigurnosti i obrane DEFCROS novinari su Penavu pitali da komentira izjavu potpredsjednika Vlade Branka Bačića kako parlamentarna većina iznosi 78 zastupnika te odakle dolazi ta brojka ako dva do tri bivša zastupnika DP-a, nakon unutarstranačkih izbora u toj stranci, više neće podržavali koaliciju.

“To je vrlo realna procjena ministra Bačića, s tim da imamo neke podatke koji podebljavaju tu brojku, ali rekao bih da je 78 sasvim izvjesno. Kad bi se prebrojavali rekao bih da je ta brojka i 80, ali o tom, potom”, odgovorio je Ivan Penava.

Na upit računa li tu i na dva glasa oporbenjaka koji bi mogli postati DP-ovci, Penava je ustvrdio kako “ima tu dosta toga, ali ono što je ključno, je da stabilnost nije ugrožena”.

Mislim da su mediji već naučili tko pokušava stvoriti nestabilnosti i tko na kraju uvijek dođe u situaciju da mora otići podvijenog repa, kazao je odgovarajući na pitanje zna li koliko je ljudi do sada napustilo DP te koliko su županijskih ili gradskih organizacija izgubili.

Penava i Bačić sastali se u Vukovaru: “Vladajuća većina je sigurna i stabilna bez obzira na događanja u DP-u” Puhovski: Penava je spreman sve napraviti da u Vukovaru dobije podršku HDZ-a

“Sve to nije ni bura u čaši vode”

“Sve što se priča u dijelu medija je pokušaj da se stvori nekakva turbulencija, a ja vas uvjeravam da to nije ni bura u čaši vode. Zbog digniteta DP-a neću iznositi podatke o pojedinim osobama koje pokušavaju teatralno rezati iskaznice. Svi su oni na platnom popisu, ali tu ću stati, dodao je predsjednik DP-a.

Tvrdi kako će mediji već idući tjedan dobiti potvrdu da je ono što govori istina, te kao i argumente da se DP ne raspada.

Zamoljen da pojasni na koji je platni popis mislio Penava je odgovorio: “Na platnom su popisu nekih privatnih tvrtki to već znate ali i na platnom popisu DP-a sve ovo vrijeme”.

Vrli domoljubi koje cijelo vrijeme zanimaju samo kune ali tu ću stati jer nije to tip ljudi, koji bi poput mene, bio spreman najjačima reći, hvala, ovdje je crta, dalje od toga ne idemo, evo Vam ruka, ja idem svojim putem. To nisu te osobe, ali bit će vremena i za to, kazao je Penava.

Zakon o obrani

Na upit koga će DP podržati od predsjedničkih kandidata, ili će možda imati svoga, Penava kaže kako će ta informacija biti poznata za manje od dva tjedna jer će se kroz nekih desetak dana sastati Predsjedništvo DP-a na tu temu i donijeti konačan stav.

Upitan što misli o najavama promjena Zakona o obrani te treba li smanjivati ovlasti predsjednika RH, kako je to najavio ministar obrane Ivan Anušić, Penava smatra kako treba sjesti i razgovarati ali ono što načelno smatra je da “sustav ne smije doći u pitanje”.

Sustav mora jamčiti sigurnost svih hrvatskih građana i tu ne smije dolaziti do bilo kakvih prepreka uslijed nesuglasica ili narušenih međusobnih odnosa. Treba stvoriti sustav koji je maksimalno otporan i u tom smislu sve izmjene su poželjne i o njima treba razgovarati, ocijenio je Penava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ovih 10 stvari uvijek plaćajte gotovinom Ovu tekućinu smo uvijek bacali, a sada je proglašena superhranom