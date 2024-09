Puhovski: Penava je spreman sve napraviti da u Vukovaru dobije podršku HDZ-a

Podijeli :

Davor Javorović/PIXSELL

Nakon raskola unutar Domovinskog pokreta na izbornom saboru i izlaska iz stranke frakcije okupljene oko Marija Radića, postavlja se pitanje budućeg sastava saborske većine.

U pobjedničkom su timu Ivana Penave i sva trojica DP-ovih ministara u Vladi pa s te strane Vlada i vladajuća većina nisu uzdrmane. Pitanje je samo koliko će “radićevaca” među 11 DP-ovih saborskih zastupnika izaći iz stranke i kako će se ubuduće postavljati prema Vladi.

Domovinski pokret doživio raskol: Penava izabran za predsjednika

Zasad se zna da će Klub zastupnika DP-a napustiti Igor Peternel, vjerojatno i Krešimir Čabaj koji je Radićeva zamjena u Saboru te da bi Radiću naklonjen Damir Biloglav mogao aktivirati mandat u Saboru gdje ga trenutno zamjenjuje Frane Tokić.

Na pitanje treba li Andrej Plenković nakon subotnjeg loma u DP-u brinuti za održivost saborske većine te može li je i kime nadograditi, politički analitičar Žarko Puhovski kaže da je ta većina i dalje na graničnih, ali dovoljnih 76 zastupnika.

“Plenković uvijek ima dva-tri glasa u rezervi”

“Plenković je pokazao veliku vještinu u višegodišnjem balansiranju sa 76 zastupnika. Ima iskustva s tim. Drugo, on uvijek ima dva-tri glasa u rezervi pa mislim da većina ne dolazi u pitanje. Dapače, mislim da je HDZ-ova pozicija ojačana time što će sada oslabljeni DP biti tiši partner. Manje će zahtjeva postavljati. A Ivan Penava je jučer čak rekao nešto što sliči na formulaciju da traži pomoć HDZ-a protiv ostataka DP-a. Rekao je da Radićeva frakcija napada i HDZ, a ne samo njih”, kaže.

Puhovski ističe kako ne treba smetnuti s uma da Penava nije nacionalni, nego lokalni političar i da mu je prije svega važno nagodinu dobiti izbore u Vukovaru.

“Za to mu treba HDZ i uvjeren sam da je spreman sve na svijetu napraviti da bi tamo dobio podršku HDZ-a. Svaku nacionalnu temu spreman je “prodati” za podršku na lokalnim izborima”, dodaje.

Kakvu alternativu ima Radićeva frakcija?

Ovako oslabljeni Domovinski pokret bio bi spreman “progutati” i neku eventualnu suradnju Vlade s SDSS-om kao “tihim partnerom”, ali – smatra Puhovski – ne odmah, da ne bude preočito i da ne bude preizravno.

Peternel najavio osnivanje nove stranke i poručio: “Penava više nema kapacitet organizirati ni gulašijadu!”

Trenutno je puno zanimljivije pitanje može li Mario Radić izvršiti pritisak na još neke Penavine ljude u Saboru i u Vladi, a nije nemoguć i scenarij da dvije zavađene strane budu na istoj strani.

“Pitanje je kakvu alternativnu mogućnost imaju Radićevi ljudi, nego da podrže Vladu. Ne vidim što bi drugo mogli napraviti kao nekakva ljuta desnica. Ideja da bi rušili vladu u kojoj su prvi puta nakon dugo vremena dvije desne stranke, ipak je malo previše za ostatke DP-a ako se žele smatrati desnicom. Mislim da će to biti varijanta projektne suradnje – nešto će podržavati, nešto ne. Nešto što oni ne budu podržali, podržat će liberali, nešto SDSS, ali ne vidim da će biti problema za vladajuću većinu”, smatra Puhovski.

“Novi izbori radikalno bi oslabili Milanovića”

Ipak, upozorava na jedan mogući paradoks.

“Dogodi li se da ipak dođe do krize Vlade, ne treba zaboraviti enormno povećanje plaća ljudi u Saboru. Nije naočito vjerojatno da bi oni nakon toga glasali za raspuštanje Sabora. A kad bi se i to čudo dogodilo, onda bi zapravo značilo da je radikalno oslabljena pozicija Zorana Milanovića. Prvo, jer bi se našao u poziciji Buridanovog magareta ako bi se ponavljali izbori – ne bi znao dal’ da se kandidira za premijera ili za predsjednika. A drugo, značajan dio njegove podrške ovisi o tome što većina ljudi ne žele da bude ista većina u parlamentu koja kontrolira i predsjednika”, kaže.

Mlinarić Ćipe: Gdje su danas Škoro, Vidović Krišto i Vrkljan? Nema ih nigdje. To čeka i Radića i Peternela

No, ističe da je sve to na jako dugom štapu i jako malo vjerojatno.

“Praktički je sigurno da neće biti raspuštanja parlamenta i novih izbora. Moguće je tek preslagivanje u vladajućoj većini koje i na koji način neće djelovati, osim što će oni nedomišljeni prijedlozi koji su dolazili iz jednog dijela DP-ovih “intelektualaca” poput onih da se treba baviti tisućgodišnjom hrvatskom državnošću ili popravljanjem imidža NDH u školskim udžbenicima, biti konačno skinuti s dnevnog reda”, ističe.

“Besmislena ustavna formulacija olakšava dogovor”

Ustreba li većini u Saboru još ruku, Puhovski kaže kako je lako moguće da to budu ruke zastupnika talijanske manjine Furija Radina i Darija Zurovca koji je nedavno napustio stranku Fokus ali i još ponekog s tzv. liberalne scene.

Puhovski o raskolu u DP-u: Otišli su oni koji su mogli reći tri, četiri rečenice

“Mislim da ima sedmero ili osmero kandidata za to. Jedino što to komplicira stvari jer bi se moralo ponovo pregovarati. No i to je lako riješiti jer Hrvatska ima potpuno besmislenu ustavnu formulaciju o godišnjem odmoru Sabora. Imamo situaciju da nakon ljetnih odmora Vlada punih mjesec dana radi bez kontrole Sabora jer je netko smatrao da zastupnice i zastupnici trebaju imati dva mjeseca odmora. Pa sad vladajući imaju vremena da oslože stvari i za 15 dana sve dogovore. Jedino je pitanje, ponavljam, hoće li Radić uspjeti nagovoriti, a možda čak i ucijeniti nekoga od Penavinih ljudi da pređe na njihovu stranu”, zaključio je Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_4