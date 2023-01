Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala aktualne smjene ministara i mini rekonstrukciju Vlade, ali i povećanje cijena.

“Dvorske intrige bi nas manje trebale zanimati od stvarnih problema. Ovo je samo neka križaljka koju će Andrej Plenković ispunjavati ne bi li nas zaokupio s nekim kvazi temama. Nataša Tramišak odlazi kao razlog više-manje neke unutarstranačke bitke, a Ivan Paladina je došao samo iz vlastitih interesa, ne bi li se ugurao na bolju poziciju u odnosu na druge investitore u vlasništvu nad Kuparima”, rekla je te je dodala: “Niti Paladini niti HDZ-u i Plenkoviću interes nije niti obnova niti boljitak nego obnova samo ukoliko njihovi poduzetnici imaju koristi ili su neposredni izbori pa će na tome profitirati”.

Peović se osvrnula i na dugogodišnju karijeru Branka Bačića u politici.

“On je na početku svoje karijere rekao da ostavlja struku u korist politike, ne mislim da se sad vraća struci na uštrb politke nego upravo nastavlja s tim svojim životnim putem kojim je krenuo devedesetih, a otad sa strukom nije imao veze. Ta je obnova simptom puno širih problema. Evidentna je greška bilo i ući u euro zonu u vrijeme galopirajuće inflacije. I nobelovci su upozoravali da to nije pametno, ali su nas i Boris Vujčić i Plenković uvjeravali da neće biti zaokruživanja cijena naviše da bismo sad vidjeli da nas politički agitatorskim metodama zapravo uvjeravaju da će gospodarski, privredni rast biti bolji, no to se neće dogoditi”, rekla je.

Peović kaže kako je ova mini rekostrukcija Vlade politički statement iza kojeg ne stoji ništa i sad se mora ispuniti nekim sadržajem.

“Ljudi na Baniji nisu iskusili probleme samo zbog potresa, nego smo već imali tešku devastaciju Banije i prije toga. 2020. smo upozoravali da radnici sisačke rafinerije dobivaju otkaze i sele odande. Na Baniji nema života, to je spaljena zemlja, HDZ neće ništa napraviti. S ulaskom u eurozonu u vrijeme inflacije samo su potvrdili našu poziciju na začelju europske kolone”, rekla je saborska zastupnica.

Isto tako, kaže da nije slučajno da se odluka o mini rekostrukcije Vlade zbiva ususret velikoj odluci kojom će se obrtnike i trgovce prisiliti na vraćanje cijena.

“Moramo uperiti pogled u HNB”

“Moramo priznati da mnoge vlade u Europi posežu za državnim intervencionizmom, metodama kojima bi se popravila kapitalistička privreda tih cikličkih kriza, a one se više ne događaju ciklički nego je riječ o permanentnoj krizi. Vlade sad govore o nepoštenim poduzetnicima, govori se jednim moralizatorskim jezikom što je zapravo morbidna situacija. Mi pozdravljamo državni intervencionizam, ali može se dogoditi da Vlade nisu spremne priznati što je pravi problem. Najveći igrači opstaju najrigidnijim mjerama, maksimalizacijom svojih profita”, rekla je.

Isto tako, Peović kaže da je desni populizam dobro zvuči, ali ne radi u korist naroda jer nemaju ni motivaciju ni želju da se krene korak dalje. I onda se događa da se ide korak unazad, smatra.

“Opasno je što liberali govore da je ovo slobodno tržište, a s druge strane kvazi pronarodni glasovi govore da bi to tržište ipak trebalo regulirati. Mi se ovdje suočavamo s kapitalizmom, a ne pohlepnim trgovcima i to bi trebalo otvoreno reći. Rješenje problema je da budemo dostatni poljoprivedno, da proizvodimo više hrane i upogonimo vlastitu privredu jer bez nje ne možemo govoriti ni on kakvom oporavku”, rekla je te dodala: “U ovom trenutku bi bilo izuzetno važno da svi ljudi upere pogled u HNB, sad im možemo samo mahati, ali to uistinu nije narodna banka. Europska unija je morala spustiti kriterije inflacije da bismo mi ušlli u eurozonu. U mračnom socijalizmu je puno više građana moglo ići na odmore. Mi smo ovdje taoci jedne politke koja nas smješta na periferiju Europe i uslužne djelatnosti koje nisu pogodne za privredni rast, da smo to jedino zaslužili i da više ne možemo.”

Za kraj navodi da je krajnje skeptična hoće li inspekcija moći utvrditi tko je dizao, a tko nije dizao cijene.

“Ova se Vlada ne misli ni na jedan način suprotstaviti tržištu. HNB nije sprječavao inflaciju i sad kad više ne mogu ništa napraviti za ljude, sad imaju tri puta veće plaće”, zaključila je.

