Hrvatski sabor, kojem bi idući tjedan, kada počinje redovan proljetni rad, trebala biti predstavljena dvojica novih ministara, Branko Bačić i Šime Erlić, premijer Andrej Plenković u četvrtak je i formalno izvijestio o razrješenju njihovih prethodnika. Na imenovanja novih ministara nije nedostajalo komentara, pogotovo na novog/starog ministra graditeljstva Branka Bačića. Vladajući smatraju da će Bačić ubrzati proces obnove nakon potresa, a oporbeni da se radi o nastavku "politike rasula".

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ) rekao je kako je uvjeren da će novi ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić ubrzati proces obnove nakon potresa istaknuvši da oporba oko smjene dvaju ministara namjerno “stvara buru u čaši vode”.

Duboko sam uvjeren da će Bačić to itekako uspješno raditi. Tim više što ima veliko iskustvo – veliko političko, ali i stručno iskustvo. On je bio ministar graditeljstva i itekako dobro zna resor i poznaje sve probleme, rekao je Reiner u izjavi novinarima u ime Kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru.

Također, smatra da je Bačić svojim organizacijskim sposobnostima pa i vođenjem saborskog Kluba HDZ-a, pokazao da će obnovu značajno ubrzati kako bi se većina obnove završila do kraja mandata ove Vlade.

“U rekonstrukcijama Vlada konstanta je dolazak nesposobnih ministara”

S druge strane oporbena zastupnica i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš smatra da obnove neće biti bez suštinskih promjena i najavila je interpelaciju u Saboru. Ocijenila je i da je Plenković odlučio na čelo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine staviti Bačića kako bi pokazao da je HDZ-u obnova izuzetno važna, ali bez suštinskih promjena i promjene načina funkcioniranja obnove neće biti.

Stoga je najavila da će u Hrvatski sabor uputiti interpelaciju o radu Vlade vezano uz obnovu, u kojoj će tražiti da Vlada svaka tri mjeseca Saboru uputi izvješće o stanju obnove.

“Ako vladajući prihvate taj zaključak iz interpelacije – onda postoji malo svjetlo na kraju tunela da će se obnova ubrzati. Ako ne prihvate, to samo znači da će se pričati, a neće se raditi”, poručila je.

“Nije problem u kadrovima, već u onome tko kadrovira”

Predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić smatra da je u rekonstrukcijama Plenkovićevih Vlada konstanta dolazak nesposobnih ili korumpiranih ministara jer on ne želi jake ministre kako bi štitio svoju političku poziciju u Vladi i HDZ-u.

“‘Uskakanje’ Branka Bačića u zadnji trenutak na ministarsko mjesto umjesto Ivana Paladine pokazuje evidentnu kadrovsku pogubljenost Vlade. U ovom institucionalnom i zakonskom okruženju nijedan ministar, pa bio on i Superman, neće moći napraviti ništa”, izjavila je Benčić u Saboru.

“Konstanta je u dosadašnjim rekonstrukcijama da su dolazili nesposobni ili korumpirani ministri tako da ne očekujemo nikakve promjene. Činjenica je da Plenković ne želi jake ministre jer tako štiti svoju političku poziciju unutar Vlade i HDZ-a”, smatra Benčić.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ocijenio je kako učestale promjene velikog broja ministara u Vladi pokazuju da nije problem u kadrovima, već u onome tko kadrovira.

Komentirajući odlazak Ivana Paladina i Nataše Tramišak, Penava je rekao kako mu “nije jasna logika premijera Plenkoivća da brani ministre koje sumnjiče DORH i OLAF”, a smjenjuje one koji nemaju afera.

“Nataša Tramišak je osoba koja iza sebe nema niti jednu aferu, što je jako rijetko kada je riječ o Plenkovićevim ministrima, a uz to ima dobre rezultate. Kada DORH i OLLAF podižu optužnice protiv ministara, njih Plenković brani, a one koji su neopterećeni aferama, imaju rezultate i ideje, miče sam. Nije mi to jasno”, kazao je Penava.

“To je Plenkovićeva politika, politika potpunog rasula”, komentirao je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najnovije promjene u Vladi.

“Gledao sam emisiju u kojoj Branko Bačić šeta kroz vinograd zamišljenog pogleda u daljinu prema moru i kaže kako misli da je vrijeme za mirovinu. Dakle, Bačić je čovjek koji u 14 sati istog dana misli da ide u zasluženu mirovinu i da mu je ovo zadnja godina, a u 14,30 saznaje da će biti novi ministar”, kazao je Miletić ilustrirajući svoju tezu o politici rasula.

Smatra da je to zadnji Plenkovićev pokušaj spašavanja – ne stranke, nego vlastite pozicije da si osigura mjesto u Bruxellesu.

“Smjena Tramišak rezultat je borbe različitih frakcija unutar HDZ-a”

O smjeni Nataše Tramišak saborski zastupnici imaju oprečna mišljenja.

Ivan Penava je ocijenio kako je smjena Tramišak i svojevrsna poruka osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću.

“Ovo je zapravo posljednji obračun Plenkovića s domoljubnom i nacionalnom strujom u HDZ-u. On je HDZ proteklih godina transformirao u anacionalnu stranku, koja je daleko od demokršćanskih vrijednosti. Radi toga su smijenjeni ljudi poput Brkića, Kovača, Stiera i ostalih”, kazao je.

Da je smjena Tramišak rezultat borbe različitih frakcija unutar HDZ-a, smatra i Mrak Taritaš. Zastupnica Glasa kaže kako kako je očito da ju je Plenković već prije odlučio smijeniti, a da je sada je iskoristio priliku. “Vrlo je neobično da smjenjujete ministricu koja ima rezultate i o kojoj ljudi koji s njom rade kažu da radi ‘by the book'”, kazala je.

S druge strane predsjednik stranke Socijaldemokrati Davorko Vidović ocijenio je da je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU-a na odlasku Nataša Tramišak bila jedna od najlošijih u Vladi, a područje za koje je bila zadužena jedno od najzapuštenijih. “Tramišak je bila jedna od najlošijih ministrica u hrvatskoj Vladi. Područje regionalnog razvoja uz poljoprivredu je najzapuštenije područje u hrvatskoj politici i sve promjene u tom smislu su dobrodošle”, ustvrdio je.

“Nema nikakvih sukoba. HDZ je jedinstven”

HDZ-ov Reiner je ocijenio da je “nestalo povjerenja” između nje i premijera i da je to razlog smjene.

Na tvrdnju novinara da je potpredsjednik HDZ-a i član Predsjedništva Ivan Anušić bio protiv smjene Tramišak, rekao je da svatko od njih na sjednicama Predsjedništva može iskazati svoje mišljenje jer su oni Hrvatska demokratska zajednica u kojoj svatko donosi svoje odluke i stoji iza njih.

“Čini mi se da se namjerno stvara bura u čaši vode, da se oko zamjene dva ministra sada stvara velika halabuka”, kazao je. To, rekao je, stvara oporba stvarajući razne konstrukte koji služe prikrivanju nemoći oporbe koja, kako je ustvrdio, nema što za konkretno za predložiti niti je pridoniejla bilo kojem uspjehu ove vlade i saborske većine – ulasku u Schengen, izgradnji Pelješkog mosta, ulasku u europodručje i slično.

Saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan je, na novinarski upit, negirao da u HDZ-u ima pobune zbog smjene ministrice Tramišak.

“Nema nikakvih sukoba. HDZ je jedinstven”, poručio je. I on smatra da premijer Plenković, kao i nogometni izbornik, ima pravo mijenjati “igrače”. Naveo je i da je Anušić isto podržao izbor Branka Bačića za budućeg ministra.

