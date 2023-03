Peović o prosvjedu radnika Wolta: Mnogi se boje odmazde

Saborska zatupnica Radničke fronte Katarina Peović gostovala je u Newsroomu N1 televizije u kojem je komentirala prosvjed radnika Wolta.

Katarina Peović kaže da nigdje u EU ne postoji situacija u kojoj je čak 80 posto radnika na platformama zaposleno preko agregatora, odnosno posredničkih firmi. Rekla je da je u Hrvatskoj donesen zakon u radu koji će u segmentu digitalnih platformi biti implementiran tek 2024 godine, u kojem postoji članak koji kaže da su digitalne platforme u potpunosti amnestirane odgovornosti ako imaju ugovor s agregatorom.

“Agregatori rade ilegalno”

“Naravno da se predstavnici Wolta cijelo vrijeme vraćaju na agregatore i cijelo vrijeme govore o njima, jer su oni lobirali u Vladi za ovakav zakon koji je digitalne platforme oslobodio odgovornosti”, kaže saborska zastupnica.

Agregatore je Peović optužila da rade ilegalno, da radnike zapošljavaju na dva sata, iako oni rade puno duže, da ne plaćaju doprinose, varaju državu, da radnici ne dobivaju bolovanje te je rekla da je o tome pisala i glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću.

Rekla je da Inicijativa za radnički ZOR i Inicijativa radnika Wolta zajedno traže izmjene zakona koji će biti sličan onom u drugim zemljama EU u kojoj su radnici ili direktno zaposleni u Woltu ili da je radnik zaposlen preko obrta jer su sve europske direktive to prepoznale kao samozapošljavanje.

“I to su dva oblika zapošljavanja, iako i tu imamo problematične situacije kad samozaposleni radnik radi više od dozvoljenih sati, ali to nije situacija u kojoj imate posrednika koji ne radi ništa, samo parazitira i nema nikakvu ulogu, nego samo zarađuje na radnicima Wolta“, rekla je Peović govoreći o agregatorima.

Rekla je i da se agregatori lažno predstavljaju kao oni koji zapošljavaju te da to dokazuje i pregovaranje Wolta s radnicima oko plaća iako Wolt cijelo vrijeme tvdi da oni nemaju veze s tim.

“Sasvim je jasno da su na prosvjedu bili radnici koji najviše dostava obave”, rekla je Peović odgovarajući na komentar Wolta da prosvjeduje samo mali broj radnika. Dodaje da je to istina da Wolt ne bi dizao cijene dostave i ne bi javljao da im nema tko dostavljati hranu da prosvjeduje manji broj radnika.

“Bilo bi dobro da se napravi crna lista agregatora”

Rekla je i da se radnici boje odmazde i da su u opasnosti jer njih Wolt doslovno može isključiti s platforme. Rekla je i da postoje direktive Europske unije koje tumače i upozoravaju da je Wolt taj koji zapošljava i da se ne smije prikriveno zapošljavati, pogotovo ne preko agregatora. Također rekla je i to, da postoji odredba po kojoj i predstavnici radnika moraju imati mogućnost utjecaja na platformu te da je to prepoznao i naš Zakon o radu.

“Naša Vlada je uvela 16 opsežnih članaka u novi Zakon o radu, ali je u jednom od njih pobrisala je sve ono što bi moglo koristiti radnicima, jer je napisala da su digitalne platforme oduzete odgovornosti ako agregator dokazuje da on radnicima uplaćuje plaće”, kaže Peović koja je upozorila da ima agregatora koji nisu isplaćivali plaće. “Bilo bi dobro da se napravi crna lista agregatora, a najbolje bi bilo da se posredništvo preko agregatora u potpunosti prekine”, kaže Peović.

Rekla je da je naša Vlada u potpunosti, za razliku od mnogih drugih, stala iza digitalnih platofrmi pa da je ne čudi da se digitalne platforme sad pozivaju na vladu.

“Potpuno je nevjerojatno da je vlada odlučila donijeti zakon u kojem amnestira digitalne platofrme. Uistinu je opravdana zebnja da je netko u vladi potplaćen jer se drugačije ne može objasniti da vlada koja mora biti ta koja štiti radnike donosi zakon kojim u potpunosti amnestira digitalne reforme”, kaže Peović i da joj je nejasno zašto to vlada radi jer to može promijeniti jer zakon još uvijek nije implementiran.

Najavljen štrajk radnika digitalnih platformi

Rekla je i da država nema nikakav registar o tome koliko osoba radi za digitalne platforme i koliko posrednika, agregatora ima. “To je u potpunosti jedna siva zona koju država ne regulira”, kaže Peović.

O tome koliko smisla pritisak radnika ima kaže da je to pokazao i sam Wolt koji je u dva navrata u dva prosvjeda digli cijenu rada. Kaže da je to najciničniji odgovor, jer pokazuje da novca ima.

“U nekoliko navrata direktor i drugi članovi uprave Wolta su rekli da ne mogu dignuti cijenu dostave jer bi oni, kao Wolt, kolabirali i da bi njima to bio veliki trošak. Ali Wolt i druge digitalne platforme ostvaruju ogromne profite i to je apsolutno neprihvatljiv argument”, rekla je Peović.

Najavila je i veliki štrajk radnika digitalnih platformi 10. ožujka na Trgu bana Jelačića te da je to najbolji način na koji se mogu izboriti za svoja prava.

Rekla je i da Wolt, a vjerojatno druge platforme, pokušavaju izgurati domaću radnu snagu s tržišta. “Izmjenjen je zakon o stranim radnicima na jedan kriminalan način po kojem se samo treba provesti test tržišta rada. Ako poslodavac traži na burzi rada radnika za radno mjesto bez obzira kakve, praktički robovlasničke uvjete stavi u taj oglas, ako se domaći radnici ne jave oni imaju pravo uvesti stranu radnu snagu”, rekla je Peović.

Dodala je da mnogo stranih radnika sami plaćaju neadvekatan smještaj, svoje vozilo i rade za jako malu plaću te da su prestravljeni jer ako dobiju otkaz, odnosno, ako ih izbrišu s platforme gube mjesto za stanovanje.

“Vlada u potpunosti fabricira vlastitu socijalnu osjetljivost”

Komentorila je mjere koje je vlada do sad davala poduzetnicima i nove, najavljene koje će se uvesti od 1. travnja. Kaže da su mjere bile loše, da su se provodile točkasto i da je tek sad to vlada primjetila te da sad kad se smanjuje obujam mjera uvodi prihodovni censuz. Rekla je i da vlada u potpunosti fabricira vlastitu socijalnu osjetljivost te da premijer non stop ponavlja podatak o rastu BDP-a. “Ta statistika koju oni navode je izuzetno manipulativna i ona nema nikakvu refleksiju na standard i život ljudi u Hrvatskoj”, tvrdi Peović.

