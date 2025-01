Komunikacijski stručnjak o debati: Milanović slao otrovne strelice, ali Primorac se dobro držao

Podijeli :

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta gostovao je u emisiji kod Anke Bilić Keserović u N1 Studiju uživo. Komentirao je koga vidi kao pobjednika jučerašnje debate predsjedničkih kandidata, Zorana Milanović i Dragana Primorca.

Primorac pratio Milanovićevo bilo

“I jedan i drugi su se poprilično dobro držali s obzirom na to da je Zoran Milanović po svojoj prirodi spustio ručnu i krenuo slati otrovne strelice prema njemu misleći da će ga tako izbaciti iz takta, no Dragan Primorac se nije dao iznervirati i držao se okvira tema”, ocjenjuje Petar Tanta.

“Primorac je njega gledao cijelo vrijeme, pratio mu bilo i kada bi ga nešto iznerviralo ponavljao je to”, primjetio je on i dodao da se Primorac trudi do zadnjeg trenutka iako ne predviđa da može okrenuti rezultat.

“Nema što izgubiti, on mora napadati i biti omnipresent, svugdje i nonstop. Stranka mu daje potporu; pokušava se izvući što više birača – članova stranke i njihovih obitelji. S druge strane Milanović osjeća bilo javnosti koje je pratio pet godina, u principu sve što je protiv HDZ-a je za njega.

Na tome je gradio priču i s tim kapitalom će ići na izbore što je već odavno poznato”, tumači Tanta koji u sučeljavanju nije uočio previše iznenađenja. Ne očekuje ni da će ono polučiti bitno drugačiji izborni rezultat od očekivanog “u trenutačnim postavkama.”

Glavni način komunikacije Milanoviću je tijekom kampanje bilo sporadično javljanje na društvenim mrežama.

“Vjerujem da je on sa svojim timom odlučio da će smiriti i poslati dvije-tri aktualne poruke. Skup kojeg planiraju u petak neće biti prevelik, a do utorka ćemo vjerojatno zaboraviti da su uopće bili predsjednički izbori“, govori komunikacijski stručnjak.

Što će Primorac dalje?

Na pitanje što je Primorcu glavni cilj, Tanta kaže da s obzirom da su mediji već špekulirali je li ovo kraj Plenkovića, da će oni napraviti sve što je u njihovoj moći da ta razlika bude što manja.

“Što ona bude manja to će oni moći reći da su povukli glasove koji su se rastočili u prvom krugu. Ta priča će završiti ako oni postignu rezultat koji su ocijenili kao dobrim, bilo to 20 ili 30 posto”, smatra on i dodaje da se “dio ekipe već počeo distancirati. Kako će izgledati HDZ-ov izborni stožer u nedjelju će dati jasnu sliku o tome kako će izgledati politička budućnost njihovog kandidata i hoće li nestati s radara”, podcrtao je.

“Potrošio je gotovo milijun eura i šteta da se to baci u vjetar. On kao karijerist će svakako tražiti kapitalizaciju svoje pozicije i ne bi me začudilo da on osvane na nekoj poziciji ministra”, rekao je Tanta dodajući ipak da je o tome prerano suditi.

