DEBATA / Milanović: Nitko vas nikad ni za što nije izabrao. Primorac: Ništa vam nije sveto

Primorac: Nema dvojbe da Hrvatskoj ta opasnost ne prijeti. No, mi smo otvoreno društvo. Ali, što je zabrinjavajuće? Milanović je s partnerima iz Možemo tijekom dodjele darova Sv. Nikole imao kategoriju u kojoj otac i majka ne postoji. Tradicionalna obitelj je primarno okružje. Ali, kažem, otvoreni smo. Takva ideologija nije edukacijska i ne može ući u škole ili pravne segmente.

Milanović: Ovo mi je bitno. Doktor Primorac, naš nobelovac, nije patolog. Ekshumacije nisu njegovo područje i on nema kompetencije. Rodna studija, o tome se radi, nema tu ideologije, i moji prijatelji iz Možemo? Imam tamo nešto prijatelja. Ali, moji prijatelji nisu ubojice, kao njegovi iz Izraela.

REPLIKA

Primorac: Govorite mi o forenzici, a započeo sam DNK identifikaciju s kolegama iz Amerike. Kad govorite o Netanyahuu, sa mnom su po masovnim grobnicama hodali židovi. To je borba Izraela i Hamasa. Nitko ne podržava teror i ubojstvo.

Milanović: To su ubojice i to ne podržavam. Hamas osuđujem, ali nisu nastali iz epruete. Prijatelji su prijatelji, imam ih puno i neću se time hvaliti. On to radi i to je nedostojno predsjednika.