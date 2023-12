Petek: “U odronu se razgolitio Tomaševićev nerad i nečinjenje…”

Podijeli :

Renato Petek, zastupnik u Skupštini grada Zagreba, gostovao je u N1 Studiju uživo kod Sandre Križanec. Komentirao je aktualne probleme vezane uz gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu.

“U odronu se razgolitio Tomaševićev nerad…”

Stanovnici Resnika zbog gradnje centra za gospodarenje otpadom, u nedjelju su organizirali prosvjed. Poručuju gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da odustane od svog plana.

“U Resniku smo dali poruku da ne želimo da Resnik postane novi Jakuševec. To se ne može dogoditi ni po zakonu, ali ono što će se događati na Resniku, prema riječima gradonačelnika i zamjenice Dolenec, je nešto o čemu mi nemamo pojma. Mi u skupštini nismo vidjeli njegov plan. Da se nije dogodio odron, mi ništa ne bismo čuli. Oni su očito u tajnosti pripremali plan za Resnik”, kazao je Petek.

Mišljenja je da je iznimno bitno da političari prvo poslušaju struku, odluče se za jedan model i onda to iskomuniciraju s građanima, a kao glavni povod za prosvjed navodi to što nema konkretnih informacija: “Pročulo se za kompostanu, nastala je panika i došlo je do dezinformacija, a kada su došle informacije nitko ih nije htio prihvatiti. Na tako osjetljive teme političari u Hrvatskoj ne reagiraju kako treba.”

Postavlja se pitanje što uopće treba tamo niknuti.

“Prema riječima gradonačelnika, imamo sortiranje reciklanata, sortirnicu, biokompostanu za kompost i postrojenje za miješani komunalni otpad. Sadrži li on energanu kako je bilo u prošlom planu, ja to ne znam. Dokument je obavijen velom tajne”, objasnio je.

“Sve informacije smo dobili u zadnjih sedam dana. Tomašević je pod pritiskom situacije s odronom počeo govoriti o svojim planovima, a dosad je šutio. U jednoj izjavi je rekao da je vrijednost postrojenja 146 milijuna eura. Ako je planirano kao što smo rekli, znamo što EU može i želi financirati u ovom financijskom razdoblju u kojem se nalazimo. Za miješani komunalni otpad i energanu – 0 eura. Eventualno se može aplicirati za reciklante i biootpad”, kazao je dodajući: “Tomašević je propustio u dvije i pol godine riješiti brojna pitanja. U ovom odronu se razgolitio njegov nerad i nečinjenje. Sa županijom ništa nije riješio, a s njima se potencijalno trebalo razgovarati da kod njih ode neki od objekata.”

Bandićev plan

Petek ističe kako je Bandić ostavio dokumente za dva objekta: sortirnicu i kompostanu.

“Tomašević je tada mogao povući 50 plus 15 posto od fonda sredstava i mogli smo biti u izgradnji i sortirnice i kompostane. On je donio političku odluku da zbog nekih razloga to ne želi aplicirati, a ministarstvo nije moglo dodijeliti sredstva kad se grad na to nije prijavio. On treba objasniti zašto. Sada imamo situaciju da čujemo razne prijedloge. Možda je prijepor oko same energane, ali oko kompostane nemamo prijepor. Gospodin Dobrović je bio i ministar upravo tog resora i u skupštini je predlagao vrlo konkretne aktivnosti o kojima je govorio, ali to nije bilo prihvaćeno. Nije bilo ni kvalitetne rasprave na tu temu. I drugi stručnjaci su nudili pomoć, ali čini mi se da Tomašević nije bio inkluzivan sazivati stručnjake, već se više oslanjao na svoja iskustva i kontakte koje je imao jer se time bavio kao aktivist. Jedno je rušiti i jedno je biti protiv, a vidimo kako je teško graditi sustav”, kazao je.

Plan B?

“Gradonačelnik mora imati i za odvoz otpada i za kamo će on ići i A i B i C varijantu. Ako ne, onda je neozbiljan”, dodao je Petek.

“Za što god se mi odlučili, centar nećemo imati pet do osam godina. Potrebno je vrijeme za dozvole, studije i dokumentaciju da bi se projekt mogao aplicirati. Kad se aplicira za europska sredstva, vjerujem da ćemo ih dobiti, ali onda opet treba i vremena za realizaciju”, objasnio je dodajući: “Dulji je period pred nama, ali bitno je da građani znaju u kojem smjeru se ide. Tomašević to skriva, bojim se da će mu se to obiti o glavu i da će biti više prosvjeda.”

