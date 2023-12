Prosvjednici u Resniku protiv Tomaševića: “I Europa kaže da je to loše, ne odustaje se zbog nečijeg interesa”

Podijeli :

N1/Ena Kasalo

Stanovnici Resnika zbog gradnje centra za gospodarenje otpadom organizirali su prosvjed. Poručuju gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da odustane od svog plana. Nataša Vidaković razgovarala je s prosvjednicima.

Branka Genzić Horvat, Udruga za zaštitu okoliša Resnik, rekla je koje su glavne poruke koje stanovnici ovog zagrebačkog kvarta poručuju Tomislavu Tomaševiću.

“Ustali smo zbog njegovih izjava u zadnjih tjedana dana, a potaknuti smo nemilim događajem na Jakuševcu”, istaknula je.

Hoće li privremeno skladište građevinskog otpada postati trajno?

“Mi smo protiv realizacije centra za gospodarenje otpadom jer to su centri koji su štetni na nivou Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Europa nas je na to upozorila, neće to financirati i zato gradonačelnik najavljuje kredite komercijalnih banaka na račun svih građana. To su centri koji su zastarjeli, u te centre će se donositi smeće ne samo iz Zagreba, nego i iz Zagrebačke županije” rekla je Genzić Horvat.

Dodala je da će u tom centru biti koncentracija najvećeg otpada.

“Od tog projekta se u nečijem interesu ne odustaje od 2005. godine”, kazala je Genzić Horvat.

Od gradonačelnika traže prekid svih aktivnosti vezanih uz izgradnju centra za gospodarenje otpadom.

