Petrov o Plenkoviću: Kada mu odgovara, njegovi radari funkcioniraju i on sve zna

Predsjednik Mosta Božo Petrov gostovao je u Newsroomu i komentirao odlazak dvije hrvatske delegacija na NATO summit u Vilnius i aktualnu plinsku aferu.

Petrov je rekao da se predsjednik Zoran Milanović ima pravo ljutiti na ministra Gordana Grlića-Radmana.

“S razlogom, jer ako je to delegacija koju u tom trenutku vodi predsjednik države, pa ne može doći član te delegacije – pa da je ne znam koji razlog, i netom prije odlaska te delegacija vrijeđati osobu koja vodi tu delegaciju i očekivati da se apsolutno ništa neće dogoditi. Naravno da je to posljedica loših odnosa, ali u svemu tome treba postojati i zrno pristojnosti i kulture. Ministar vanjskih poslova bi trebao biti možda najiskusniji diplomat. Kako si može najiskuniji diplomat dopustiti da priča na način na koji priča o drugom diplomatu, a kamo li o predsjedniku države?”, smatra Petrov i dodaje da si ministar to ne smije dozvoliti.

“Cijela ova predstava koju su oni izveli zadnjih tjedan, dva dana je opet na kraju nanijela štetu percepciji kakvu građani imaju svoje Vlade ili predsjednika države. Mislim, na prvom mjestu je posao, a kada uzmemo u obzir da to nije bilo tko, da je to šef VSOA-e, u ovakvoj geopolitički opasnoj situaciji, da se oni igraju i dokazuju jedan drugome, da bi evo sad našli rješenje, ali onda vidimo da nedostaje gotovo 90 mjesta za veleposlanike, koji nisu dogovoreni. Mislim 90 država danas gleda kako Hrvatska ne znam koliko mjeseci ili godina, ima dva čovjeka – jednog predsjednika Vlade i jednog predsjednika države koji se ne mogu dogovoriti – to ostavlja utisak, to šalje poruku tim državma gdje mi trebamo imenovati veleposlanike. I zato bih ja volio da i jedan i drugi izvole javno i transparentno izreći svoje argumente, da na kraju vidimo tko je uvrijeđena frajla i zbog koga smo mi taoci, svi građani”, kazao je Petrov.

Petrov se osvrnuo i na aktualnu plinsku aferu.

“Ja mislim da će predsjednik vlade Andrej Plenković žrtvovati koga treba ako mu dogori do prstiju. Može on smijeniti koga god hoće. Je li odgovoran onaj tko donosi odluke ili onaj tko gleda kako neko drugi donosi odluke? Onaj tko donosi odluke. Tko je donio odluku o imenovanju Barbarića u HEP-u? Andrej Plenković. Tko je donio odluku o ministru Filipoviću ili nekom drugom ministru? Andrej Plenković. Tko je donio odluku o svima koji su trenutačno osumnjičeni u njegovom užem kabinetu za klijentelizam i korupciju? Andrej Plenković. Kada mu odgovara, njegovi radari funkcioniraju i on sve zna, a kad mu nešto ne dogovara, bez obzira što je on imenovao te ljude, on ništa ne zna i ništa mu nije jasno”, kaže Petrov.

“Osobno je Andrej Plenković donio sve te odluke i on je odgovoran za ovo što se događa. Taj čovjek uvijek govori ‘moja vlada’, nije to zajednička Vlada, to je njegova Vlada, on je očito vlasnik Vlade. Kada je sjednica Vlade i kada on pita tko je za, ne stignu ljudi niti dignuti ruku i on kaže ‘aha, jednoglasno, usvojeno, idemo dalje’, nije ga ni briga, nego je to pro forme. To je čovjek koji želi samostalno donositi sve odluke, da bude za sve pitan, da apsolutno sve kontrolira, on je takav čovjek. Iz tog razloga ovo je njegova pogreška, on je bio upoznat. Uostalom njegov je problem ako je postavio nesposobnu osobu koja mu je trebala čitati mailove, a ne zna čitati mailove. To je njegov problem i njegov propust. Nije me briga je li on smisleno išao u krađu ili je ovo, u konačnici, njegova nesposobnost. Država je izgubila desetke milijuna eura – osiromašeni građani, a bogate se tajkuni. To je rezultat njegovog upravljanja”, dodaje.

