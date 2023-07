Podijeli :

N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća za šefove država i vlada, a potom je iz Vilniusa dao izjavu za medije.

“Danima se otvoreno laži o proceduri. Imamo nepopunjen niz dužnosti u vojsci. Za 90 posto tih položaja predalagatelj nije ministar obrane”, započeo je predsjednik Milanović i dodao da je predlagatelj načelnik Glavnog stožera.

Plenković sve bliže odluci: Odlaze Filipović i Barbarić?

Kaže da ministar daje suglasnost, ali da nije predlagatelj. “Zašto neke prijedloge drži u ladici?”

Prozvao je i ministra Gordana Grlića Radmana. “To nije normalan čovjek, nije pri sebi. Morao sam ga isključiti. Prvo kaže da mu je ispod časti biti u mojoj delegaciji, onda pita može li, onda na televiziji prekrši sve norme.”

Kaže da na summitu nitko ne brine o skubu hrvatskog premijera i predsjednika. “Ovdje se donose odluke bez našeg znanja, to je tako, tako svijet funkcnionira. Ovo nije dječja igra, ovdje se donose odluke koje imaju tektonsko znančenje.”

Osvrnuo se i na zaokret Turske po pitanju ulaska u Europsku uniju. “Erdogan je dobio izbore, pobijedio je tijesno ali je pobijedio. UI zapadnim mainstream medijima vodila se divlja kampanja protiv njega. Mora otići… Ja se s nekim stvarima koje on priča ne slažem uopće. Pa on je u Zagrebu rekao da treba ukinuti daytonski ugovor. Gle druže, kopaš mi po očima. Erdogan traži da Turska uđe u EU? To će biti teško s takvim stavovima. Po čemu Turska da, a Albanija ne? Zaokret je, da. Okrenuo je leđa Putinu”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na potencijalni ulazak Srbije u Uniju. “Srbi moraju odlučiti gdje su, što se mene tiče, dobrodošli su, ali moraju odlučiti gdje su.”

“EU pati od strahovitog manjka demokratičnosti. Orban će govoriti iz perspektive mađarskog premijera. Nekom se ne sviđa, ali on brani svoje interese, a interesi su Mađari u Ukrajini koji se masivno mobiliziraju”, dodao je.

