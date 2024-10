Piletić za N1: Umirovljenici imaju pravo izraziti nezadovoljstvo, ali moraju nešto znati

Podijeli :

Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Marin Piletić gostovao je u N1 Studiju uživo s Ilijom Radićem i komentirao proračunske rezove, u kojima se najveća ušteda "odigrala" upravo u njegovom resoru.

Prethodnog vikenda umirovljenici su izašli na ulice jer su nezadovoljni materijalnim statusom, zbog čega štednja na njima dodatno loše “sjeda”. Ali, ministar financija Marko Primorac ga je javno pohvalio. Riječ je o 288 milijuna eura.

Plenković: Rebalansirani proračun s 30,3 mlrd eura prihoda i 33,6 mlrd rashoda

“Proračun Ministarstva rada mirovinskog sustava i socijalne politike čini gotovo trećinu ukupnog, ali dok se priča samo o uštedama, rashodi su na 154 milijuna eura. Dakle, ušteda nije 288 milijuna eura nego puno manje. Ono što sam već javno komunicirao, nije riječ o uštedama ili smanjivanju prava u sustavu nego isključivo, s obzirom da se bližimo kraju godine, da vidimo koje su stavke realizirane. Sve su umanjene jer ne očekujemo njihovu realizaciju do kraja godine. Tu je cijeli niz prava, ne jedna pozicija ili jedno pravo. Uskladili smo plan i obuhvatili sve rashode za koje je Vlada dala zaduženja Ministarstvu, kao novi trošak u sedmom paketu mjera za sve skupine kojima se isplaćuje pomoć”, rekao je Piletić i dodao:

“Jedna od najsnažnijih je isplata devetog paketa pomoći umirovljenicima. Govori se da smo štedili na njima, ali zapravo je obrnuto, osigurali smo dodatna sredstva.”

Iz njegovog ministarstva idu plaće, mirovine i naknade za socijalnu skrb. Naglasio je da u tim segmentima nema nikakvih rezova. Gdje je onda došlo do ušteda?

“Inkluzivni dodatak je jedna od pozicija jer se treba utvrditi kojem stupnju pripadaju novi korisnici. Oni koji su ga primali, nastavljaju ga primati dok se ne dobije eventualno rješenje o promjeni statusa. Imamo više od 200.000 zahtjeva, većinom po službenoj dužnosti. Međutim, očekivali smo brže rješenje, odnosno, nalaze vještaka… Zapelo je oko 80.000 zahtjeva zbog nedovoljno vještaka i nedovoljne kapacitete. Do kraja godine svi moraju dobiti rješenje. Svih 140.000 koji su primali doplatak za invalidninu ili osobnu njegu, zaostatke će dobiti s 1.1. iduće godine.”

“Nasilje mora dobiti tretman”

Ipak, riječ je o najugroženijim skupinama našeg društva pa je sporno što moraju toliko čekati novac, kao što je sporno štedjeti na socijalnim skupinama. No, Piletić tvrdi da se ne štedi i da će sve biti isplaćeno retroaktivno, umanjeno za iznos koji su primali po starim pravima.

Problemi su i u njegovom rodnom gradu – Novskoj. Odgojiteljica dječjem vrtiću Radost maltretirala je dijete, što se vidjelo na snimkama.

Blok umirovljenici zajedno zahtijeva ostavku ministra Piletića: Štedi na hrvatskoj sirotinji

“Više nije djelatnica dječjeg vrtića. Institucije su pokrenule postupak prije nego je slučaj dospio na naslovnice. Odluka je potpuno ispravna, takva osoba ne zaslužuje biti dio odgoja ili obrazovanja.”

I u Zagrebu je ozbiljan problem. Učenik osnovne škole maltretira drugu djecu na razne načine, zbog njega se ispisao cijeli razred i roditelji su prosvjedovali ispred škole. Dječak je prebačen u drugu školu, gdje je nastavio s takvim ponašanjem.

“Riječ je o školstvu pa ključnu riječ mora dati prosvjetno ministarstvo. Ako je riječ o bilo kojem obliku nasilja, moramo postupati. Zato smo uveli mjere koje pomažu u tome. Nasilje mora dobiti tretman.”

No, roditelji kažu da odgovora i rješenja nema.

“To nije točno. Imamo porast izdanih uputnica za psihosocijalno savjetovanje i tretman. Je li u nekom konkretnom slučaju bilo tko u sustavu zatajio, moramo dobiti konkretne podatke. Ne vjerujem da, zbog razvijene mreže službi, se to moglo dogoditi.”

“Špika nam je svakodnevno upućivao pozive za koaliciju”

Dok taj slučaj pripisuje i drugom sektoru, umirovljenici su njegov. Izašli su na ulicu u subotu, izrazili nezadovoljstvo…

Bivši zaposlenik dječjih vrtića priznao krivnju za više od 300 zlostavljanja

“Dakle, umirovljenici imaju razloga javno komunicirati svoje potrebe i Vlada to priželjkuje. Zato je razvila suradnju s predstavnicima umirovljeničkih udruga. Prosvjed je organizirala politička stranka Blok umirovljenici zajedno (BUZ), potpomognuta drugim političkim strankama pa se skup može okarakterizirati kao politički motiviran. Oni su glasni ovih dana, kao što su bili i prije izbora, kad su molili da budu predstavnici na našim listama. Kad se to nije dogodilo, ovo ste dobili kao reakciju. Ne kao reakciju na siromaštvo ili neadekvatne mirovine nego kao odgovor na nesuradnju. Gospodin Špika nam je gotovo svakodnevno upućivao pozive za koaliciju, a sad govori da se za umirovljenike ništa nije napravilo. Svi ti umirovljenici koji su došli, moraju to znati. Kao i da je gospodin Špika bio jedan od onih koji su 2015. rušili premijera Zorana Milanovića“, kazao je Piletić i podsjetio na davnu prošlost, odnosno, situaciju u kojoj su umirovljenici bili prije gotovo deset godina pa poentirao da je danas za umirovljenike bolje nego tada.

No, najniže mirovine, one od 394 eura, prima gotovo 270.000 umirovljenika.

“Naravno da ih treba povećavati. Štitimo socijalni standard, bez obzira što je inflacija usporila. I kroz reguliranu cijenu energenata i kroz jednokratne isplate. Međutim, rezultat tih mirovina je rezultat uplata tijekom radnog vremena, niskih plaća i male prosječne dobi mirovinskog staža. To je gorući problem i odražava se na sliku mirovinskog sustava. Zato je kontinuirani cilj Vlade povećanje plaća u javnom i državnom sektoru, što prati i privatni sektor. Kroz posljednja dva mandata je prosječna plaća porasla za 75 posto”, zaključio je Marin Piletić.

