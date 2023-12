Pitali smo građane u čemu je problem s korupcijom: “Pitajte Plenkovića. On vam je korupcija, on vam je sve”

Podijeli :

Nakon što je korupcija u božićnoj poslanici s Pantovčaka razljutila Vladu, pitali smo građane i stručnjake u čemu je problem s Hrvatima i korupcijom.

Na ljestvicama percepcije korupcije, Hrvatska već godinama ne stoji dobro. Upravo korupciju hrvatski građani u istraživanjima i anketama navode kao gorući problem, a mladi kao jedan od razloga zašto napuštaju zemlju. Detektirao je to pa baš za Božić istaknuo i predsjednik Zoran Milanović, što se, jasno, nije svidjelo vladajućima.

Pljušte reakcije na prozivku Zorana Milanovića: “Ovdje je predsjednik zloupotrijebio Božić” Milanović u božićnoj čestitci: Male narode sve se manje sluša, trebamo biti mudri i voditi računa o sebi

Da u Hrvatskoj nema toliko afera, ne bi bilo ni borbe protiv korupcije. A ova Vlada itekako se bori, bila je to božićna poruka premijera o toj rak-rani hrvatskog društva.

“Borbe protiv korupcije ima samo ako ima slučajeva. Imate razdoblja da nema slučajeva, kako znate da se netko bori protiv korupcije?”, rekao je na Božić premijer Andrej Plenković.

A s obzirom na broj afera koje se u hrvatskom društvu pojavljuju, prilike za borbu itekako ima. Novinar 24 sata Ivan Pandžić, koji je brojne i sam otkrio misli da Vlada tu priliku ne koristi.

“Vidimo da premijer Plenković i nakon odlazaka ministara i nakon smjena ministara i prije istraga nikada nije rekao ništa loše o tim ljudima i rekao ovo se više ne smije ponoviti”, rekao je Pandžić.

Ono što leži u pozadini brojnih afera je sustav koji je, kaže Pandžić, posložen nepotistički i klijentelistički, odnosno po principu “ruka ruku mije”. Baš tako opisuje i slučaj Josipe Rimac, tadašnje državne tajnice koju USKOK tereti za zapošljavanje preko veze, sređivanje državnih ispita, pogodovanje, zlouporabu položaja i ovlasti, davanje, ali i primanje mita. Prva je optužnica podignuta krajem prošle godine.

“Ona nije radila uopće svoj posao, sve što sad vidimo je da je ona hodala po Ministarstvu, uzimala mito i lobirala za nekog drugog. I s njom je palo niz dužnosnika koji su isto funkcionirali po principu ruka ruku mije. Nitko se nije sjetio prijaviti to USKOK-u, europskim tužiteljima, pa ni premijeru”, kazao je.

Ne samo da oni koji svjedoče kriminalu ne prijavljuju, nego ni institucije koje bi trebale, ne rade svoj posao i ne kontroliraju što se sve radi. Predsjednikova kritika svakako je bila dobro usmjerena, smatra Žarko Puhovski.

“To je bila prava pozicija predsjednika Republike koji je upozorio na prave probleme na razumljiv, razuman i neprostački način. Za razliku od onoga što smo uglavnom slušali od Zorana Milanovića. To što je Vlada reagirala, i zapravo HDZ reagirao na neku vrstu malograđanskog načina je njihov problem. Meni se čini da je trebalo na ovo upozoriti”, rekao je Puhovski.

Posljednju u nizu afera, aferu Mreža koju premijer i njegova stranka uporno nazivaju aferom koruptivnog Mosta, otkrio je Nacional. No većina njih, poput afera Žalac i Rimac, još nisu ni otkrivene do kraja, kažu iz uredništva tog tjednika.

Mnoge od tih afera vode upravo prema čovjeku s inicijalima AP. Dakle, na koji način, to se ne zna. Ali u mnogim stvarima je on imao upliv, ako ništa drugo. Neke stvari su se radile po njegovom naređenju, da li je to bilo direktno ili preko nekih savjetnika, dakle savjetnici su prenosili razne poruke. Gabrijela Žalac sigurno nije dosta stvari radila bez amena vrhovnog vođe Andreja Plenkovića, kojeg spominje u porukama”, smatra Orhidea Gaura Hodak, zamjenica glavnog urednika Nacionala.

Gabrijela Žalac zaradila je jednu optužnicu, i to onu Ureda europskog javnog tužitelja koji je, zajedno s još dvoje ljudi, tereti da je europski proračun oštetila za najmanje milijun eura, a državni za još 300 tisuća eura. I tu nije kraj, nedavno je isto tijelo pokrenulo novu istragu jer vjeruju da je Žalac plaćala ručkove, ali i proslavu svog rođendana – novcem iz EU fondova.

A što misle građani?

“To su afere već godinama, ali nikome ništa.”, “Normalno da je problem, ali šta vi tu možete, ništa. To će i dalje biti. Oni uzimaju sebi, a vama sirotinji ništa, ajte vi šećite. I nitko ne odgovara za ništa.”, “Na primjer, da sad čovjek neki pokrade neku firmu, da uzme nekakav novac, odmah bi odgovarao za to i još bi dobio nekakvu novčanu kaznu koju ne bi mogao podmiriti. Nisu svi isti pred zakonom, mislim to se vidi i ovako i onako.”, “Pitajte Plenkovića, on vam je korupcija, on vam je sve. Ne želim ni razmisliti gdje se nalazimo”, govore.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.