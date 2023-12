Pljušte reakcije na prozivku Zorana Milanovića: “Ovdje je predsjednik zloupotrijebio Božić”

Podijeli :

I danas pristižu reakcije na božićnu čestitiku koju je građanima jučer uputio predsjednik države Zoran Milanović. Podsjetimo, prozvao je vladu i HDZ zbog korupcije koja je, naglasio je, toliko raširena da se ne može prešutjeti ni na blagdane. U HDZ-u su zgroženi takvim istupom predsjednika ocijenivši ga potpuno neprimjerenim za Božić. Dio njih smatra da je Milanović u kampanji.

Riječ Plenkovićeva. Korupcija i zlouporaba javnog novca na Božić nisu tema.

“Kako ste doživjeli kritike u božićnoj čestitki od predsjednika Milanovića?” “Bit će dana za komentara, danas nije taj dan”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Kako je Milanović ukrao Božić? Možda je baš to bila glavna tema prije mise. Ali to što predsjednik države govori, nema uporišta u realnosti kakvu vidi premijer.

“Mislim da nikad nije bilo više borbe protiv korupcije nego što je to pokazano u našem mandatu. Tu je pokazano i da nema nikoga tko je izuzet od pogona pravosudnih tijela”, kazao je premijer.

Milanović pak tvrdi da mnogima nedostaje socijalna sigurnost, a posebno ih smeta nepravda i korupcija. Vlada pred time ne smije zatvarati oči.

“Borbe protiv korupcije ima samo ako ima slučajeva. Ako imate razdoblja da nema slučajeva, kako znate da se netko bori protiv korupcije. Ovo je u biti i dokaz da se borimo protiv korupcije. Sve što smo radili u ovom mandatu mislim da itekako to potvrđuje, puno više u nečijim drugim mandatima”, dodao je.

HDZ-ovci su zgroženi Milanovićevim ponašanjem na Božić.

“Ja obično, a i drugi ljudi, čestitaju i ne otvaraju neke svađe. To je neki novi standard”, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković.

Najgorljiviji u obrani mirnog Božića bio je ministar koji se često nađe kao meta predsjednikovih kritika.

“Ovdje je predsjednik države zloupotrijebio Božić kako bi neutemeljeno i neopravdano poticao društveni pesimizam. Mislim da on to sve radi zbog izbora, on je u nekakvoj vrsti kampanje”, rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova.

No, Grlić Radman tu se nije zaustavio.

“Očito ima puno vremena, nema nikakvih aktivnosti, onda zapravo ovdje širi mržnju, zavist, ljubomoru umjesto da ohrabruje građane, da potiče, da prizna postignuća ove Vlade. Pazite, on je bio premijer četiri godine, nagrađen je porazom”, rekao je.

Dio HDZ-ovaca Milanovića je jednostavno odlučio ignorirati

“Da, korupcija je pošast, ali ne znam je li blagdansko vrijeme pravo vrijeme za razgovor o tome. Stoga okrenimo se našem duševnom miru”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Svakodnevna korupcija, pogodovanja i nepravda bez adekvatnih sankcija uništavaju vjeru ljudi u institucije, upozorava Milanović. Brine li vlada dovoljno oko tih tema?

“Ja mislim da se nikad nije više procesuiralo. Samo pogledajte i objave i statistike i DORH-a i policije. I bit će vam sve jasno”, kazao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

“Da se ne brine onda vjerojatno ne bi bilo niti toliko slučajeva u javnosti, ne bi se toliko oko toga analiziralo, vodilo postupke itd. Ja mislim da se brine itekako”, kazao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

U svakom slučaju, Milanović se pobrinuo da HDZ-ovcima pokvari Božić. Kampanja ili stvarna briga manje je važno. Kraj godine za hrvatsku politiku tako završava uobičajno. Nepodnošljivom lakoćom sukoba Banskih dvora i Pantovčaka.

