Pitali smo Hajdaša Dončića je li prije bio član HDZ-a. Pogledajte njegov odgovor

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao rezultate europskih izbora, unutarstranačke izbore i ostale političke aktualnosti.

Osvrnuo se na izjave premijera Andreja Plenkovića da će predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ako bude predložen, biti izglasan za predsjednika Odbora za ljudska prava.

“Očekivano jer Domovinski pokret (DP) želi što duže ostati u Vladi, vlast je slast, to je jedini razlog da su otišli korak unazad”, tvrdi Pajdaš Dončić.

Tko će biti na čelu Odbora za ljudska prava i manjine: “Pupovac je najizgledniji kandidat”

Komentirao je i situaciju s DP-ovim Stjepom Bartulicom i odlasku iz stožera stranke u Ferrariju.

“Jednostavno smiješno, to uopće nije za komentirati koliko je to tragikomično”, kazao je.

Dobar rezultat Nine Skočak

Hajdaš Dončić se osvrnuo i na europske izbore. “Plenković je vodio umrtvljenu, apaurinsku kampanju, koja HDZ-u odgovara jer imaju stabilno i vjerno biračko tijelo koje uvijek izlazi na izbore.”

“Veseli me dobar rezultat bivše članice SDP-a Nine Skočak“, dodao je, a na pitanje zašto su je pustili iz stranke odgovorio je: “Dobro pitanje.”

“Ona je isključivo kroz platforme i digitalne medije postigla dobar rezultat i zato joj čestitam”, naveo je.

Na pitanje je li poražavajuće za SDP da izgubi takvu osobu, kazao je: “Zato SDP treba postati otvorenija stranka koja daje šanse ljudima s terena koji imaju određene ambicije i znanje, propusti se uvijek mogu dogoditi.”

Unutarstranački izbori

Izbori za novog predsjednika SDP-a održat će se 14. rujna, a Hajdaš Dončić objavio je u utorak da će se kandidirati za predsjednika stranke.

Dalija Orešković: HDZ je opsjednut time tko će biti na čelu SDP-a

Za sebe kaže da ima pobjedničko iskustvo. “2009. sam pobijedio na izborima za župana.” Pohvalio se i rezultatima kad je bio na listama, a poručio je da članovima i biračima nudi posvećenost SDP-u.

Odgovor Plenkoviću

Njegovu kandidaturu je komentirao i Plenković. “Blues za opoziciju, ako bude ovaj Hajdaš Pajdaš, to je stirkan i netjak broj 2.”

“Pokušava biti šaljiv, ali ne ide. HDZ se priprema za predsjedničke izbore i naravno da Plenkoviću ne odgovara da ja budem predsjednik stranke, to je vidljivo iz njegovih reakcija”, tvrdi Hajdaš Dončić.

Na pitanje je li bio u HDZ-u prije nije želio eksplicitno odgovoriti ni sa da ni sa ne. Poručio je samo da se ne misli osvrtati na priče stare 20 godina.

“Imate arhive pa proučavajte od 2005. do 2008. Ne mislim se na priče osvrtati, to ću odgovarati do kraja, samo super, samo dalje, tako treba”, kazao je.

