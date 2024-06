Bartulica o vožnji u Ferrariju: Žao mi je ako su ljudi to krivo shvatili

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica oglasio se o vožnji u Ferrariju u noći kad su održani europski izbori.

“Treba nekoliko rečenica reći o onome što je prethodilo izbornoj večeri. Ja sam javnosti najavio da ću postati meta i to se ostvarilo. Javni linč koji ja i moja obitelj trpimo je sigurno kod mene izazvalo neke reakcije”, rekao je Bartulica za Dnevnik.hr.

Sanja Modrić: Pupovca su spasili Ferrari i Bartulica

Dodao je da u izborni stožer nije planirao doći Ferrarijem. “Žao mi je ako su ljudi to krivo shvatili. U tom trenutku slavlja i euforije mi prosudba možda nije bila najbolja”, napomenuo je te ustvrdio da ga određeni krugovi me pokušavaju eliminitari iz javnog prostora.

Poručio je da nema raskola u DP-u. Osvrnuo se i na vozača Ferrarija. Kako je FORBES već pisao, u pitanju je Ivko Marić, višestruko osuđivani “poduzetnik”. Vlasnik je tvrtke By the Way d.o.o. koja stoji iza istoimenog restorana i noćnog kluba na zagrebačkim Sveticama, a radi se o franšizi u Zagrebu poznatog lanca restorana Magazinska klet.

“Znam da je vlasnik restorana, ali nisam znao detalje iz njegove prošlosti”, odgovorio je Bartulica.

“Izražavam glasno i jasno da mi je žao ako su ljudi krivo to shvatili”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dva horoskopska znaka krajem lipnja čeka veliko bogastvo: Smiješi im se financijski preokret Prijete nove epidemije: Diljem Europe udomaćila se invazivna vrsta komaraca, ima ga i kod nas!