Plenković: Borimo se za BiH kao da se borimo za Hrvatsku

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu u Banjoj Luci kako očekuje da će Bosna i Hercegovina ispuniti uvjete potrebne za otvaranje pregovora o članstvu s EU-om a najavio je kako će Hrvatska nastaviti snažno podupirati tu zemlju na njenom europskom putu kao i Hrvate koji u njoj žive.

“Mi se borimo za BiH kao da se borimo za Hrvatsku”, kazao je Plenković za hrvatske medije ocijenivši kako se u BiH radi puno ne bi li se ispunili kriteriji što ih je Europska komisija postavila kako bi preporučila Europskom vijeću da na zasjedanju 20. i 21. ožujka odobri otvaranje pristupnih pregovora s BiH.

Europska je komisija zatražila da BiH do tada otvori pregovore s Frontexom te donese tri zakona i provede reformu izbornog zakona kroz njegove tehničke izmjene. Do sada je usvojen zakon o sprječavanju pranja novca i otvoreni su pregovori s Frontexom no i dalje traju prijepori o preostala tri zakonska rješenja dok se rok za njihovo usvajanje bliži.

Hrvatski je premijer uvjeren da BiH ipak može dosegnuti postavljeni cilj i kaže kako je u stalnoj komunikaciji s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Plenković: Očekujemo da Markić nastavi obnašati dužnost šefa SOA-e

“Donose se zakoni, provode se reforme”, kaže Plenković dodajući kako vjeruje da će biti usvojeni i preostali zakoni a da sve njegove kolege u državama EU prate i prepoznaju napredak kojega je BiH ostvarila od prosinca.

Hrvatski je premijer došao u Banju Luku kako bi sudjelovao u euharistijskom slavlju u povodu ređenja novog banjolučkog biskupa don Željka Majića a nakon sastanka s njim i sada umirovljenim biskupom Franjom Komaricom izjavio je kako je tim dolaskom želio dati potporu novom biskupu i zahvaliti se Komarici na svemu što je učinio.

“Biskup Komarica prošao je mučenički put hrvatskog naroda i svećenstva”, kazao je Plenković.

Istaknuo je kako je važno da hrvatska vlada još jednom demonstrira potporu Hrvatima sjeverozapadne Bosne kao što snažno podupire ravnopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda u BiH

Na pitanje može li se nešto dodatno učiniti ne bi li se potaknuo povraka Hrvata na područje Banjolučke biskupije u kojoj je ostalo svega oko 30 tisuća vjernika Plenković je kazao kako je najbolji put osigurati trajnu stabilnost i ubrzati proces europskih integracija.

“Kako je Hrvatska snažnija a BiH stabilnija i cijelo ozračje okrenuto ka europskom putu vjerujem da će i brojni Hrvati koji su tu prije živjeli sve više dolaziti u svoje prijeratne domove”, kazao je hrvatski premijer.

