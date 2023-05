Plenković: Bitno je da nakon reforme poraste neto plaća

Podijeli :

N1/Ivan Hrstić

U utorak je održana sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a nakon koje je premijer Andrej Plenković još jednom ponovio da pripremaju novi paket poreznih reformi.

“Razgovarali smo o daljnjim poreznim rasterećenjima, prvenstveno onih najugroženijih s najnižim plaćama, da povećamo neto plaće građanima. Ideja je da se cijeli paket detaljizira, drugo čitanje bi bilo najesen”, rekao je Andrej Plenković i podsjetio na dosadašnja porezna rasterećenja.

“Plenković pita kao Partibrejkersi – vjeruješ li meni ili misliš svojom glavom”

Osvrnuo se na posjet srpske premijerke Ane Brnabić kao i na posjet Mostaru.

O najavama gradonačelnika da će ukidanjem prireza poskupjeti neke gradske usluge, rekao je: “Opozicijske stranke imaju dva narativa. Ili će reći da je kava predizborna aktivnost, a izbori su za godinu i pol dana, a njihova retorika ima predizborni karakter godinu dana unatrag. To je smiješno. Izbori jesu u nekom trenutku. Taj narativ kako će oni kad je riječ o prihodima, ne stoji, neka pričekaju još malo s elaboriranjem cijele reforme. Ide za tim da građani to osjete na plaćama, bitno je da poraste neto plaća, to je cilj koji imamo.”