“Plenković pita kao Partibrejkersi – vjeruješ li meni ili misliš svojom glavom”

Šef SDP-a Peđa Grbin u Newsroomu je komentirao Vladine najave porezne reforme, kao i situaciju u Hrvatskoj.

“Plenković ima naviku biračima postavljati pitanje slično kao Partibrejkersi – vjeruješ li meni ili misliš svojom glavom”, rekao je Peđa Grbin i dodao: “Mi mislimo svojom glavom i vidimo što rade. Što se tiče stambene politike SDP-a, usvojene su naše smjernice kako treba graditi stanove za najam, koliko novca izdvojiti za to, a sad slušam Uhlira kako je to složen posao – jest kad dosad nisi ništa radio. Vlada je vidjela što mi u oporbi radimo, sjetili su se izbora i pokrenuli s mrtve točke.”

Govoreći o najavljenim poreznim rasterećenjima, “zadiranju u mirovinski sustav” kao i o ukidanju prireza za gradove, Grbin je komentirao mogu li mirovine ostati netaknute:

“Na to pitanje ne mogu odgovoriti jer znam samo natruhe onoga što Vlada planira. Zdrava logika kaže da to stvara dva problema – hoće li biti novca za aktualne mirovine, drugo – naše mirovine se računaju temeljem toga koliko smo danas ulagali u mirovinski sustav. Ako se poveća plaća da se u budućnosti to plaća manjom penzijom, onda je to suludo. Ako uvedu progresivno izdvajanje za mirovinski stup, nemojte. Predložili smo podizanje porezne osnovice sa četiri na pet tisuća kuna. To znači da i onome s pet ili deset tisuća kuna ostaje isto. Na prvu loptu djeluje nepravedno, ali moramo vidjeti detaljan Vladin prijedlog poreznih olakšica.”

“Proračun ima suficit od pola milijarde eura u prva tri mjeseca. Mi tražimo da se taj novac uloži u budućnost Hrvatske. Oni još promišljaju o stambenoj politici… APN-ov sustav počiva na tome da ste u startu kreditno sposobni, to je uvjet. Po nekim procjenama u ovom trenutku 90 posto građana Hrvatske nije sposobno po sadašnjim cijenama stanova doći do kredita za stan. Znači, 90 posto ljudi je isključeno iz priče s APN-ovim kreditima. Mi hranimo potražnju za stanovima, a ne radimo ništa da izgradimo nove stanove, samo punimo potražnju”, dodao je Grbin.

Pita se zašto uvodimo porez na nekretnine bez detaljnog plana.

“Da se ne bi dogodilo kao s Marićevom reformom kad su stvarni korisnici promjene bili smo oni koji primaju plaće od 20 ili više tisuća kuna neto. Tu je država izgubila oko dvije i pol milijarde kuna da bi honorirala najveće plaće u Hrvatskoj, a onda je rupe krpala iz PDV-a kojeg po istoj stopi plaća i onaj koji prima invalidsku mirovinu i onaj s neto plaćom 30.000 kuna, doslovno superhikovska reforma gdje pomažeš najbogatijima, a rupu krpaš iz onoga što plaćaju i najsiromašniji. Sad opet rade svinjariju. Nitko pri zdravoj pameti ne može reći da su naše plaće adekvatne. Uvozimo radnu snagu, a naši ljudi dolaze van jer su bruto plaće u Hrvatskoj među najnižim u Europi”, istaknuo je šef SDP-a.

Dotaknuo se izbora iduće godine i izmjene izbornog zakona. “Krajem devedesetih za vrijeme Franje Tuđmana pristup promjenama izbornog zakona bio je demokratskiji nego danas za vrijeme velikog europejca Andreja Plenkovića”, rekao je Grbin.