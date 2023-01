Plenković: Mi 90-tih nismo imali takvu solidarnost i potporu kao Ukrajina danas

Podijeli :

Izvor: Šime Zelić/Pixsell

Premijer Andrej Plenković u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru, na Svečanoj akademiji, istaknuo je kako današnje generacije duguju zahvalnost, slobodu i sve ono što danas ostvarujemo, svim hrvatskim braniteljima.

“Kada pogledamo u kontinuitetu posljednjih 30. godina, te devedesete bile su zasigurno neponovljive, jedinstvene i nezaboravne godine. One su te koje su odredile smjer razvoja Hrvatske i hrvatskoga društva. Hrvatska vojska, policija i branitelji su temelj Hrvatske države. Upravo zbog toga, Vlada RH, ne samo u godinama koje su iza nas, već i onim koje su pred nama, davat će pravu, istinsku i odgovarajuću pozornost svim bitnim datumima iz Domovinskog rata, vodit će računa o braniteljima i njihovim obiteljima, čuvajući njihova prava, jačajući ih i čineći život njihovih obitelji dostojanstvenim”, naglasio je premijer Andrej Plenković.

Istaknuo je također kako Vlada konstantno osnažuje hrvatsku vojsku i policiju, što je osobito važno u ovim vimenima u kojima živimo, koja su nestabilna s obzirom na to da usred Europe bijesni najveći sukob nakon II. Svjetskog rata, piše Zadarski.hr.

“Izdvajamo najviše sredstava do sad za obranu i za modernizaciju naše vojske, dajemo doprinos tranziciji hrvatskoga naoružanja na zapadno naoružanje, najmodernije, koje nam jamči sposobnosti i kopnene vojske, ratnog zrakoplovka i mornarice. Ta je činjenica važna odrednica hrvastke Vlade i njene politike, u izrazito promjenjivim okolnostima kada je Rusija izvršila brutalnu agresiju na Ukrajinu”, rekao je premijer i prisjetio se kako je upravo Ukrajina bila među prvima koja je priznala Hrvatsku i koja joj je pomogla u Domovinskom ratu.

“Posljednice te invazije na našu prijateljsku zemlju osjećamo svi, globalno. Činjenica nas ta ne može ostaviti ravnodušnima pa smo zato smo, kao narod i kao Vlada: bili jasni: osudili smo agresiju i podržali smo žrtvu. I to govorim upravo s tom poveznicom na vremena 90-ih godina, kad je Hrvatska bila žrtva i kada se branila od Miloševićevog režima i kada nije imala ovakvu solidarnost i potporu kakvu danas ima Ukrajina. I tim više je obrana Hrvatske, Domovinski rat, oslobađanje teritorija, nevjerojatan podvig koji se ne može usporediti s ovakvom podrškom koju ima Ukrajina. Mislim da je to važno. Promislimo kako bi to bilo danas: ne iskazati solidarnost s Ukrajinom, kao što smo tada mislili o svima onima koji su zaključili da nam pomoć ne treba i koji nas nisu htjeli priznati”, zaključio je Plenković.

