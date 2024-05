Plenković najavio kada će biti održana prva sjednica nove Vlade

Podijeli :

Nakon što je Hrvatski sabor u petak navečer podržao 16. Vladu RH, a treću koju vodi čelnik HDZ-a Andrej Plenković, novi-stari premijer u izjavi novinarima je poručio da će prva sjednica nove Vlade biti već u ponedjeljak te najavio nastavak predanog rada u interesu hrvatskog naroda.

“Hvala većini u Hrvatskom saboru koja nam je ukazala povjerenje da postanemo po treći put Vlada Republike Hrvatske, a mi ćemo, kao što smo to činili i prethodnih osam godina, predano raditi u interesu hrvatskog naroda, svih naših sugrađana, gospodarstva, povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske i realizirati program na temelju kojeg smo dobili i povjerenje hrvatskih birača”, izjavio je Plenković nakon što je Sabor izglasao njegovu treću Vladu, zahvalivši i svim partnerima koji su podržali Vladu.

“Tri mandata nije imao nijedan hrvatski premijer”

Kazao je da mu je velika čast i zadovoljstvo što je dobio i treći mandat, napomenuvši da to do sada nijednom hrvatskom premijeru nije pošlo za rukom. Naglasio je da su uložili puno rada, energije i truda u vremenima velike krize i nastavili s čuvanjem socijalne pravde, istodobno ostvarujući zacrtane strateške ciljeve, ekonomske, socijalne i međunarodne. Ocijenio je da je najvažnije to što su do sada pokazali koliko je snažna, nezaobilazna, jedinstvena uloga države u krizama te da nitko drugi to ne bi mogao napraviti.

Zastupnici poklonili povjerenje novoj Vladi, Plenković i ministri prisegnuli u Saboru

“Pokazali smo kako smo s mehanizmima koji su nam raspoloživi, uz političku volju, širi europski okvir, jaču fiskalnu poziciju i gospodarski rast, uspjeli osigurati da smo u poziciji da je predviđeni gospodarski rast od tri posto, kada je riječ o procjenama EK”, istaknuo je.

Plenković je najavio da će se prva sjednica nove Vlade održati u ponedjeljak. Usto, kazao je da će pokušati napraviti iskorak u trećem mandatu, kada već nisu uspjeli u drugom, i uspostaviti pristojan dijalog s čelnicima oporbe. „Mislim da je to dobro, kad već imamo toliko strukturiran dijalog unutar parlamentarne većine, s našim socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima, sa županijama, gradovima, općinama i praktički svim akterima u društvu. Malo je čudno da jedino s kime nemamo je oporba u Saboru, a mislim da i to možemo učiniti”, smatra Plenković.

Plenković oporbi: Treba smanjiti tenzije, ako bude volje za dijalog, mi smo tu

Ako će to biti jedan iskorak, dodao je, mislim da će to biti dobro, pogotovo da malo smanjimo tenzije nakon izrazito agresivne kampanje i velike polarizacije društva što je na neki način možda i uobičajeno, jer politika je posao u kojem treba i malo sukoba i konflikta i u konačnici i polemika, ali ne treba se prelaziti granica. Vidjet ćemo kako će biti, kazao je. Razviti dijalog s oporbom o važnim i bitnim temama za hrvatsku društvo, politiku, gospodarstvo i demokraciju je koristan i ako bude volje za dijalog, mi smo tu, pozvao je oporbu.

Na upit je li mu žao što SDSS više nije dio vladajuće većine, s obzirom na to da ih je hvalio kao korektne i lojalne partnere u prošla dva mandata, kazao je da su ‘okolnosti bile takve’. Napomenuo je i da je Milorad Pupovac glasao suzdržano za Vladu, dok dvije kolegice iz SDSS-a nisu bile na glasanju. Razumljivo je da je bio suzdržan s obzirom na to da su do sada bili u parlamentarnoj većini, a sada to više nisu, kazao je, ocijenivši to vrlo korektnom i očekivanom porukom.

Evo koji zastupnici mijenjaju Dabru, Šipića i Krstičevića u Saboru

Mi smo vjerojatno jedini koji se nismo negdje ukopali u rovove i da s nekim nećemo razgovarati, napomenuo je, uvjeren da imaju razumijevanje šireg kruga zastupnika za smjer koji vide za državu. Nastojat ćemo raditi na dobrobit svih bez obzira na to tko je danas bio za, a tko protiv na glasanju, poručio je.

Milanović i SDP snosit će konzekvence teškog političkog poraza

Pojasnio je da su glasali protiv zaključka Kluba Možemo! kojim bi se Vlada obvezala da u svoj program unese uredbu da će do 2028. zadržati stopostotno državno vlasništvo u HEP-u, ne zato što bismo, kazao je, sutra išli u privatizaciju HEP-a nego zato što bi, što često govorim, privatizacija HEP-a i INA-e u ovakvim globalnim okolnostima kriza bilo sve, samo ne mudro i pametno, i to se neće dogoditi.

Ovo su novi ministri iz redova DP-a: Dvojica su bivši HDZ-ovci

Plenković i dalje očekuje tvrdu kohabitaciju s predsjednikom države Zoranom Milanovićem jer, kaže, da način na koji je kršio Ustav ne može ostati bez posljedica.

“Zbog njegova uključivanja u kampanju, dogodilo nam se da su parlamentarni izbori bili na rubu regularnosti, potpuno je izašao iz svoje pozicije, uključio se aktivno u kampanju jedne stranke, aktivno napadao druge političke stranke i nas kao Vladu i one koji su konačno dobili izbore. Figurirao je kao njihov najformalniji kandidat za premijera i u političkom smislu teško je poražen. Ako je već to napravio, onda je normalno da snosi političke konzekvenice tako teškoga poraza, a rekao bih da će se to nastaviti i u samom SDP-u”, zaključio je Plenković.

