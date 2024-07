U Dubrovniku rekordna temperatura mora pala na 19 stupnjeva, evo i zašto.

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Nakon što je ovog ljeta u Dubrovniku izmjerena rekordna temperatura mora od 29.7 °C ona je u petak pala na 19.1 °C zbog fenomena vezanog uz buru.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), temperatura mora jutros u 7 sati iznosila je samo 19.1°C, a u 11 sati porasla je tek na 19.6°C. Ovo predstavlja dramatičan pad u odnosu na rekordne temperature zabilježene prije nekoliko dana, prenosi Večernji list.

Ivica Vilibić iz Instituta Ruđer Bošković komentirao je situaciju, naglašavajući kako na trenutni pad temperature mora utječe pad temperature u atmosferi.

“Na temperaturu mora utječe više faktora. Na prvom mjestu je prijenos topline iz atmosfere prema moru, što uzrokuje zagrijavanje mora od proljeća do kraja ljeta, kad je sunčevo zračenje najveće. Što je topliji zrak, to je naravno toplija i površina mora, pa su stoga i bilježene rekordne temperature za vrijeme nedavnog toplinskog vala. U jesen i zimi se naravno more hladi, jer more gubi toplinu, a atmosfera je dobiva – stoga mjesta uz more imaju topliju klimu.”

Bura može dramatično utjecati

“Kada ljeti zapuše malo jača bura, tada se događa fenomen poznat kao “upwelling”, gdje bura ‘odguruje’ površinsko more prema otvorenom moru, a hladnije more iz većih dubina uzdiže se prema obali. Ovaj fenomen može značajno smanjiti temperaturu mora na površini. Danas i jučer u dubrovačkom području puše relativno jaka bura, što je uzrokovalo guranje toplijeg površinskog mora prema talijanskoj obali i uzdizanje hladnijeg mora uz obalu. Ovo je redovita pojava ljeti, i nakon toplinskog vala ili normalnog ljetnog razdoblja. Nakon što bura prestane, bit će potrebno nekoliko dana da se more vrati u svoje uobičajene temperature.” pojasnio je Vilibić.

S druge strane, Natalija Dumić iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu kaže kako je i ona iznenađena brojem temperature, no ne slaže se da je na to utjecala bura, jer trenutno na obali ne puše toliko hladan zrak.

“Meni je taj brojka isto čudna, ali ne bih još ništa zaključivala dok se ne potvrdi kontinuitet pada temperature. Na kratkotrajni pad temperature može utjecati mnogo faktora, uključujući ljudske greške u mjerilima. Naravno da nije prirodan ovakav pad temperature, no dok se ne potvrdi jednaka temperatura barem dva dana uzastopno, teško je komentirati. Bura može igrati svoju ulogu, ali trenutno sam u Splitu i ova bura nije toliko hladna da bi mogla uzrokovati toliki pad temperature. Postoji mogućnost da su u pitanju i drugi faktori ili greške u mjerilima.” kaže Dumić.

