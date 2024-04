Plenković o Rafaleima: Ovo mijenja naš međunarodni položaj

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković je rekao da je danas veliki dan. "Možda i najjači u cilju jačanja Hrvatske vojske", rekao je.

“Stječemo snagu odvraćanja kakvu do sada nismo imali, jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i to mijenja naš međunarodni položaj, pa i naše položaje u NATO-u i EU-u. Želim zahvaliti svima koji su radili na ovom projektu. Od početka smo ovo uspjeli dovesti do kraja”, dodao je.

Zahvalio je bivšem ministru obrane Damiru Krstičeviću. “Nismo uspjeli u prvom pokušaju kada F-16 nije došao u Hrvatsku, ali naučili smo lekcije i krenuli u drugi proces koji su vodili admiral Hranj i moj predstojnik Frka Petešić, a zahvaljujem i bivšem ministru Banožiću”, naveo je.

