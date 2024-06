Plenković poslao oštru poruku DP-ovcima: “Kad završim europske izbore, bavit ću se time, ako treba”

Podijeli :

Dok je kampanja za europske izbore pri kraju i HDZ obilazi Hrvatsku uzduž i poprijeko, Domovinski pokret šalje poruke o temama koje oni smatraju važnima. Zabrana petokrake i stavovi o Jasenovcu na njihovom su dnevnom redu. Ponavljaju i da Milorad Pupovac ne može biti šef saborskog odbora iz kvote vladajuće većine. Na sve to i izjavu predsjednika SDSS-a na N1 da povlači crvenu liniju i da se neće dati ponižavati Plenković odmahuje rukom.

HDZ-u u fokusu europski izbori, a koalicijskom partneru Domovinskog pokretu još jednom- ideološke teme. Jugoslavenska zastava na zagrebačkom Prideu u subotu bila je povod da zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u televizijskoj emisiji najavi da petokraku treba zabraniti. Kolega iz stranke nezainteresiran za temu.

“Mislim da je led pogodio Ilok. Pustimo petokraku”, rekao je ministar poljoprivrede Josip Dabro.

Dok Dabro o petokraki ne bi detaljnije, premijer temu ne izbjegava, ali HDZ tu ima jasan stav.

“Mi smo tu temu riješili, mislim da moramo ostaviti povjesničarima da se bavi povijesti. Hrvatska je slobodna demokracija u kojoj svak može izraziti svoje mišljenje, ali baš da se vijori takva zastava, da ispod nje šeću i zastupnici Možemo i SDP-a pa se nitko od njih čak niti ne ogradi od toga je jako bizarno”, poručio je premijer Andrej Plenković.

Za prozvane Možemovce, među kojima su na Paradi ponosa bili i saborski zastupnici, ali i zagrebački gradonačelnik, to nije tema za isticanje. Bilo je i hrvatskih zastava, kaže, a to se ne spominje.

“Evo, to je toliko bitna tema da je meni ovo četvrta konferencija za medije od subote i nitko me to do sada nije pitao. Nitko to nama od medija nije imputirao da smo mi nekako odgovorni što je jedna od nekoliko tisuća ljudi na Povorci ponosa imala jugoslavensku zastavu. Da li ja smatram da je toj zastavi tamo bilo mjesto, ja smatram da nije”, izjavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

HDZ i Domovinski pokret i nisu toliko udaljeni u stavovima kad je riječ o Paradi ponosa. Kažu, u bivšoj državi parade uopće ne bi bilo, a obje strane smatraju i da je Pride danas politički skup pod krilom ljevice. Ipak, HDZ protiv Pridea nema ništa. Ćipe pak kaže, Hrvatskoj treba vojni rok, a ne gay pride. Sve je ovo samo dio folklora tijekom kampanje, obećanja koja će se brzo zaboraviti, misli Nikola Grmoja.

“Sve je to za potrebe izbora za EU parlament, gdje se nadaju dobiti taj jedan mandat tako da u tom smislu, sve će to funkcionirati izvrsno”, smatra Grmoja.

Trzavice oko Jasenovca

Ali do potencijalnih trzavica u koaliciji moglo bi doći zbog teme Jasenovca. Saborskom zastupniku DP-a Ivici Kukavici nije se svidjela izjava ministrice kulture o tome podržava rad Spomen područja Jasenovac jer kaže Kukavica, postoje sumnje oko broja stradalih tamo.

“Zamoljavam i ministricu i sve ministre da one teme, ona sporna pitanja koja sasvim sigurno postoje u našem javnom prostoru, da prvo mi na našem međustranačkim kolegijima definiramo, da nemamo problema na onaj način da sve ono što mi ne podržavamo izađe kao stav trenutne aktualne Vlade”, rekao je Kukavica.

“Što se tiče našeg odnosa prema Jasenovcu, prema žrtvama ustaškog režima, on je vrlo jasan. Ako smo negdje bili kristalno jasni, bili smo na toj temi. Ali smo jednako tako jasni da moramo odati počast žrtvama svih totalitarnih sustava”, ističe premijer.

Nek priča tko što hoće, bio saborski zastupnik ili ne, to ne remeti rad Vlade niti je suradnja s koalicijskim partnerom zato ugrožena, kaže premijer.

“Mi ne odgovaramo za svaku izjavu saborskog zastupnika, to su političke izjave, niti ih stignemo pratiti, a kamoli preuzimati odgovornost. Nit ćemo to raditi u budućnosti, nit smo to radili ikad prije. Svatko odgovara za svaku izgovorenu riječ, mi jako pazimo što govorimo, znamo što govorimo”, kaže Pleknović.

Domovinski pokret ne krije zadovoljstvo što su uspjeli u svom naumu da izbace SDSS iz Vlade. Pa tako Mlinarić kaže da mu je jedan od najboljih trenutaka od ulaska u vlast bilo razrješenje Anje Šimprage s pozicije potpredsjednice Vlade. Ali tu je i dalje pitanje saborskog Odbora za manjine, DP ne želi da čelnik bude Pupovac.

“Ne možete vi imati neku empatiju”, kaže Biljana Borzan iz SDP-a.

On pak očekuje zaštitu premijera.

Morat će se, čini se, baviti i drugim temama koje Domovinski pokret opetovano stavlja na dnevni red. No, kakve god poruke slali u javnosti, za provođenje s riječi na djela bit će im potrebno ipak malo više od poruke u televizijskoj emisiji.

