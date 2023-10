Plenković razgovarao s grčkim premijerom o uhićenim Boysima: “Prošlo je već dosta vremena”

Podijeli :

N1

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u ponedjeljak na sastanku na vrhu Berlinskog procesa u Tirani.

Podsjetimo, Berlinski proces je politička i diplomatska inicijativa pokrenuta 2014. godine s ciljem pružanja potpore reformskim naporima zemljama jugoistoka Europe na njihovom europskom putu. Uspostavljen je kao platforma za suradnju na visokoj razini između šest zemalja Zapadnog Balkana i više zemalja članica Europske unije (Austrije, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Slovenije, te Velike Britanije kao bivše članice).

Plenković je rekao da je dobro da se na ovaj prostor gleda i s aspekta sigurnosti i gospodarstva. “Važno je da je albanski premijer Rama bio dobar domaćin”, rekao je i naveo je da nema zajedničkog zaključka po pitanju Kosova i Srbije.

Plenković o Milanovićevoj izjavi: Potpuno nepotrebno, to rade i druge zemlje

Vjeruje da je europska budućnost Zapadnog Balkana dobra. “Ne želim govoriti o datumu, teško je to predviđati s obzirom na sve promjene koje se događaju, ali treba se držati načela individualnih zasluga, a to je da sve zemlje moraju proći pregovore i prilagodnu. Alternativa EU-u svim državama ovdje je puno gora. Nakon agresije na Ukrajinu geopolitički pogled je puno širi”, dodao je.

Rekao je da nije tražio sankcije za Srbiju jer se u Banjskoj na Kosovu dogodio teroristički napad. “Znamo da postoje tamo policijske snage i da su tamo bili normalni građani to se ne bi dogodilo. Nemojmo sada stavljati u isti koš napadače i one koji se brane”, odgovorio je Plenković na pitanje srpskih novinara.

Ponovio je da Hrvatska podržava put BiH u EU i da očekuje napredak te zemlje u tom procesu.

“Razgovarao sam i s grčkim kolegom i naša pozicija je vrlo jasna, a to je da je prošlo već dosta vremena i da su njihova tijela imali dovoljno vremena da utvrde tko je kriv i za što. Čini mi se da i kod njega prevladava taj stav, ali kako su to odluke pravosudnog sustava ne možemo ni ja ni on o tomu odlučivati”, odgovorio je na pitanje o uhićenim navijačima u Grčkoj.

