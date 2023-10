Plenković o Milanovićevoj izjavi: Potpuno nepotrebno, to rade i druge zemlje

Podijeli :

N1/ilustracija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanom otvorenju Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku.

Andrej Plenković čestitao je na početku županu Kolaru, ministru Fucshu i ministrici Brnjac kao i drugima.

O izjavi predsjednika Milanovića

“Stavljanja zastave Izraela na Ministarstvo vanjskih poslova bila je gesta podrške. To je bio unaprijed pripremljeni teroristički napad, poginulo je više od 1.300 Izraelaca i ovakava gesta je po mišljenju Vlade ispravna.

Bivši izraelski veleposlanik u Hrvatskoj osudio izjave predsjednika Milanovića Milanović žestoko po Plenkoviću: Ne znam što čovjek izvodi, čude mu se i njegovi…

Ideja je da zastava bude tjedan dana, to rade i druge zemlje. Ne vidim zašto daje ovakve izjave, brojne su već reakcije i ponovno se dovodimo u situaciju gdje umjesto da pazi što kaže i da je kao Vlada osudio napade Hamasa i da Izrael ima pravo na samoobranu, s tim bi bilo sve ok. A reći da je kod njega nestalo simpatije za Izrael, nepotrebno je gdje opet ulazimo u vanjskopolitičke raskorake. Potpuno nepotrebno”, rekao je o izjavi Zorana Milanovića.

“Neću zaoštravati, sve vanjskopolitičke odluke ionako donosi Vlada. Što se tiče saborske oporbe, ona me ne čudi, to su ljudi koji igraju političku igru i ne misle o međunarodnom položaju Hrvatske pa njihove stavove nisam imao vremena vidjeti, ali me ne čudi da je to netko od onih 54 koji nisu glasali za sudjelovanje Hrvatske u obuci Ukrajinaca”, dodao je.

O potpori Ukrajini dodao je: “Hrvatska će biti potpuno razminirana tek u ožujku 2026., treba 30 godina. A Ukrajina već danas ima miniranog područja kao četiri Hrvatske.”

“Isticanje zastave nije neobično. Možda je njemu neobično, to je na njegov u sramotu”, ponovno je rekao.

Curenje informacija i Izborni zakon

Komentirajući Zakon o izbornim jedinicama i Zakon o kaznenom postupku rekao je: “Potiče ljude da, ako se taj zakon donese, da krše zakon. Predsjednik sve poziva da krše zakon, to nije normalno. Nikad u povijesti se nije dogodilo da predsjednik ne potpiše neki zakon u roku. Namjerno je htio napraviti politički problem koji bi postao pravni problem. Nije ustavni rok od osam dana nešto što moraš čekati zadnji dan, potpišeš prvi dan, ali kapric je bitan, to je obijesno ponašanje.

Tko je kreirao novi hrvatski izborni zakon? “Iza svega stoji skupina MARŠ” HND: Izmjene ZKP-a udar na slobodu medija

Što se tiče curenja informacija, napor protiv ovog zakona vodi i oporba i on, organizacije koje se bave medijskim slobodama. Ovaj zakon se uopće HND-a ne tiče. Nikako ne dotiče novinare ni urednike ni nakladnike. Loše je da se hrvatska javnost naviknula kao da je to nešto normalno. Kakve su europske prakse? Čak 30 zemalja Vijeća Europe ima regulirane takve situacije. Zašto bismo dopuštali da neke informacije kolaju u javnosti prije potvrđivanja optužnice? Želimo zaštititi prava okrivljenika, ali i druge ljude koji su se tu našli bez da su to kaznena djela, da su to nebitne informacije. Iz njegovog nastupa vidim spregu s nekima koji dilaju tim informacijama.”

Na pitanje hoće li novinari biti kažnjavani, prisluškivani rekao je: “Ljudi očito žele napraviti temu na nečemu što ne postoji. Novinari nemaju naslov doći u posjed isprintanih tajnih mjera koje su se našle na papiru jer je netko slušao nečije razgovore. Ljudi koji u to imaju uvid, neki od njih mogu krenuti dilati s tim papirima, a ne smije. Etički je to loše. Sudska praksa ne pretpostavlja javni interes presumpciji nevinosti, a kod nas imate široku paletu puštanja nebitnih informacija i to nije normalno, to je loše za naše društvo. Milanović je bio brutalan prema vama. Niste prvi. Napadao je vašu televiziju, kolege s HRT-a, dnevne novine… I sad taj i takav stavlja u zaštitu kvazimedije, novinare, okrivljenike i ostale. Loše je to što govori. Obijesni, lijeni lakrdijaš. I svaki put moramo međunarodno popravljati, a i domaće. Mi štetu Hrvatskoj nikad nismo napravili ni po jednoj vanjskopolitičkoj temi.”

Ponašanje navijača

Osvrnuo se na manju grupu hrvatskih navijača koji su na osječkoj Opus Areni pjevali stihove ustaške budnice.

Grcima zapeo još jedan EUN: Sud traži dodatne informacije u slučaju osumnjičenog BBB-a

“Osuđujem, to su provokatori kao prije nekoliko godina u Splitu, Rijeci… Ti ljudi ne žele dobro ni hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji ni Hrvatskoj. To su krivi i loši potezi za svaku osudu, ne znam zašto netko dolazi na utakmicu da bi to radio”, rekao je Plenković.

Govoreći o Zakonu o izbornim jedinicama ponovno je istaknuo: “Kad već lijenčina nije htio potpisati Zakon o izbornim jedinicama na vrijeme, mislim da će biti na dnevnom redu idući tjedan, bit će izglasan u Saboru, stupit će na snagu. Radilo se samo o segmentu stupanja na snagu zbog lijenosti, kaprica i obijesti. Izbori će biti, ljudi će odlučiti.”

Na pitanje kako ubrzati postupak u Grčkoj rekao je: “Radi se pritisak na grčke vlasti, a oni onda razgovaraju s pravosudnim tijelima. Mi ne možemo utjecati na grčko pravosuđe.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Testirajte svoju inteligenciju: Samo osobe s visokim IQ-om vidjet će što je na slici Što je Pojas Gaze, što Palestina, oko čega se bore Hamas i Izrael? Evo odgovora na osnovna pitanja