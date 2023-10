U ovim gradovima umirovljenici će dobiti božićnice, evo kolike

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Iako nas od Božića dijele gotovo dva i pol mjeseca, gradovi Samobor, Kutina i Omiš već su objavili kolike božićnice namjeravaju dati svojim umirovljenicima, ali i još nekim kategorijama stanovnika.

Samobor je osigurao isplatu božićnica za svoje umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, nezaposlene hrvatske branitelje te korisnike nacionalne naknade za starije osobe čija mirovinska i ostala primanja ne prelaze 320 eura (2411,04 kuna).

Umirovljenici i ostali koji ispunjavaju propisane uvjete, a imaju primanja do 185 eura, dobit će božićnicu od 85 eura, oni s primanjima od 185,01 euro do 250 eura 60 eura, a oni s primanjima od 250,01 do 320 eura božićnicu od 45 eura.

Zahtjeve za isplatom božićnica građani mogu predati do 30. listopada na Urudžbeni zapisnik Grada Samobora ili na mail adresu [email protected].

Jednokratnu novčanu pomoć za Božić svojim umirovljenicima i osobama s invaliditetom isplatit će i Kutina.

Umirovljenici s mirovinom do 332 eura ostvaruju pravo na božićnicu tako će oni čija mirovina iznosi do 199 dobiti 55 eura, a oni s mirovinom od 200 do 332 eura 40 eura božićnice.

Zahtjevi se mogu podnositi od ponedjeljka, 16. listopada do 15. studenoga.

Na božićnice mogu računati i omiški umirovljenici, bilo da primaju starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, privremenu invalidsku ili obiteljsku mirovinu, kao i oni s inozemnom mirovinom.

Božićnicu od 95 eura dobit će umirovljenici s mjesečnom mirovinom do 140 eura, oni čija je mirovina u rasponu od 140,01 do 270 eura 60 eura, a umirovljenici s mirovinom od 270,01 do 400 eura, božićnicu od 40 eura.

Cenzus po kojemu će se dodjeljivati utvrđuje se na temelju potvrde o mirovinskom primanju za rujan 2023. godine.

Javni poziv za dodjelu božićnica otvoren je do 30. studenoga, zahtjevi za božićnice podnose se na pisarnicu Grada Omiša osobno ili putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected].

Idućih dana i tjedana svoje će pozive umirovljenicima, izvjesno je, objaviti i niz drugih gradova, prošle godine božićnice je dijelilo stotinjak općina i gradova, a rekorder po iznosu božićnice od čak 4000 kuna bio je Umag.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.