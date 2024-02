“Plenković se hvali Pelješkim mostom. Pitajte prosječnog umirovljenika kad će taj nesretnik moći doći do tog mosta”

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Gost Newsroooma kod Domagoja Novokmeta bio je politički analitičar i kolumnist Jaroslav Pecnik.

Za subotnji prosvjed koji su na Markovom trgu organizirale stranke oporbe Pecnik kaže da je pokazao veliku energiju.

Plenković je čuo da je na prosvjedu bila jedna hrvatska zastava. Koliko ih vi vidite? Ured predsjednika: “Andrej Plenković utisnuo se u Wikipediju kao mjerna jedinica za podvale, laži i manipulacije”

“Dobro je da se to pokazalo jer mnogi su sumnjali, govorilo se da je oporba jalova, nema koncept, samo zna kritizirati… Naravno, to govore oni koji previše ne prate, ali oni koji pozornije prate Sabor i sve to, svaki istup, ja bih to kazao, ženskog, lijevo-zelenog lobija je pokazao kako treba nastupati, govoriti i za što se treba zalagati i ta energija je bila prisutna i na ovome skupu. Dobro je da se shvati, da se poslužim riječima našeg premijera – ‘važno da javnost zna’, a to je da je do promjena moguće doći”, rekao je Pecnik te nastavio:

“Da je dosta ovoga što se zbiva osam godina, prekrdašili smo svaku mjeru, moramo se vratiti u neke norme, u najmanju ruku, pristojnog društva koje poštuje zakone, a ne da vladaju kriminal, korupcija i moralno licemjerje… Gdje je laž postala, kako kaže naš premijer, reducirani izričaj i taj ‘reducirani izričaj’ dominira našom političkom scenom.”

“Taoci smo našeg premijera”

Pecnik naglašava da oporba “ne smije nasjesti na priču tko voli, a tko ne voli Hrvatsku”. “To je zamka. To su floskule iz nekih prošlih vremena, iz nekog arsenala koji nema veze s pameću i pristojnim društvom”, kazao je.

“A kad govorimo o tome tko voli Hrvatsku i kakvu Hrvatsku… Kako je svojedobno Gotovac svojedobno rekao – ne bilo koju i ne bilo kakvu. Jednu ipak pristojnu državu gdje se zna red i vidi neka perspektiva društvenog razvoja. Ovo sve mi danas nemamo s našim premijerom. Mi smo taoci našeg premijera. Svojedobno, kad je rušio Tomislava Karamarka, Plenković je rekao da HDZ ne može biti taoc jednog čovjeka. Čini mi se da je opet to postao, taoc jednog čovjeka koji se namjerio u Bruxelles i ne bira ni sredstva ni načina da to ostvari, a to je nešto što mu se počelo obijati o glavu i preko noći postaje od sigurnog dobitnika do vjerojatno gubitnika jer kada se stvori ta energija, sjetimo se Sanadera, kada je ljudima dosta, kada pukne situacija, onda nema toga koji to može zaustaviti”, rekao je Pecnik te dodao da je na oporbi da bude pametna i da “suspregne prevelika ega i ambicije”.

“(Oporba) mora shvatiti da u ovom trenutku najbitnije rušiti Plenkovića i HDZ. Da je to potrebno zbog higijene ovog društva, da se naprosto dogodi promjena. Svaka promjena nosi izazove, ali vjerujem da ne može biti gore nego što je”, smatra Pecnik.

Osvrnuo se i na Plenkovićeve reakcije na prosvjed, da je zapravo riječ o proruskom skupu.

“Prije svega, poistovjetiti taj prosvjed s proputinovskim je naprosto bedasto i prozirno i elementarna uvreda ljudima koji su tamo bili. A Plenkovićeva priča da nikad nisu živjeli bolje… Evo, ja sam umirovljenik i nisam nikada živio bolje. Čak sam trezorske zapise upisao jer moram probirati svaki euro. A ja sam jedan od sretnika koji to mogu. U Hrvatskoj je preko milijun umirovljenika, a prema istraživanjima, 70 posto ih živi na granici ili ispod granice siromaštva. Pa kakva je to Hrvatska?! Imamo mantru, Plenkovićeve priče, hvali se Pelješkim mostom, Schengenom… Pitajte prosječnog umirovljenika kad će taj nesretnik moći doći do Pelješkog mosta, koristiti se blagodatima Schengena, otići na dva-tri dana negdje da pobjegne od svoje svakodnevne bijede. To su priče o kojima naš premijer ne vodi računa i to naprosto ne vidi”, rekao je Pecnik.

