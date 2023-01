Plenkovićev savjetnik: Premijer je specijalist za krize, optimist sam

Podijeli :

Izvor: N1

Akademik Zvonko Kusić, savjetnik predsjednika Vlade, govorio je u Novom danu o ekonomskoj prognozi za 2023. godinu, neostvarenim reformama i drugim aktualnim političkim pitanjima.

“Treba svakako djelovati, u najmanju ruku apelima iako se dokazalo da mi kao društvo nismo skloni reagirati na apele. Prije se smatralo da se ljude neopravdano plaši ljude, ali poznavajući naš mentalitet moglo se očekivati ovo. Mislim da to neće biti značajno”, rekao je Zvonko Kusić komentirajući poskupljenja nakon prelaska na euro.

Plenkovićev savjetnik očekuje da bi plodove po tom pitanju trebali donijeti i jučerašnji sastanak s Državnim inspektoratom, s Poreznom upravom, kao i današnji sastanak s velikim trgovačkim lancima.

“Najvažnija će biti situacija u Ukrajini. Ona će odrediti sudbinu inflacije, energetske krize, prehrambene krize. Sve o tome ovisi, a to je nepredvidivo”, rekao je Kusić dodajući da je dosadašnje iskustvo bilo da smo se znali dobro nositi s tim.

Na pitanje koliko je Hrvatska spremna za te udare krize, Kusić je kazao:

“Dosadašnji tok djelovanja ove Vlade, osim ovog na Banovini, jest da smo se dobro nosili sa svim izazovima, čak i malo bolje nego neke druge zemlje. Za pretpostaviti je da ćemo se i s ovim dobro nositi.”

Puno je reformi koje su se očekivale. U zdravstvu, u području socijale, mirovinskog sustava, teritorijalnog ustrojstva, izbornog zakona, Ustavnih izmjena – puno toga se najavljivalo, ali nije se dogodilo. Na pitanje zašto je to tako, Kusić kaže da su to kompeksne stvari.

“To su tisuće malih postupaka. Svi se moraju u društvu promijeniti, recimo konkretno za zdravstvo. Svi će vjerojatno biti nezadovoljni iako ljudi misle da će svima biti bolje kada se napravi reforma”, rekao je.

Ističe da je on tijekom svog rada kao šef klinika i slično svjedočio tome da se svi opiru promjenama iako se na početku načelno slože.

Upitan što će biti najveći izazov za Hrvatsku u ovoj godini, Kusić je kazao:

“Najveći izazov će biti kako će se odvijati rat u Ukrajini jer to utječe i na inflaciju, i na energetsku i prehrambenu krizu, i sve to skupa. Ako to bude išlo prema smirivanju, mislim da će biti dobro. Rekao bih da je premijer specijalist za krize. Svaka kriza koja mu je došla, on je to uspio. Ja sam optimist.”

Rekao je i da će parlamentarni izbori biti vjerojatno redovni, ali da se ništa ne treba isključiti.

