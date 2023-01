Podijeli :

Izvor: N1

Maksim Kamenjeckij, profesor na Institut za međunarodne odnose u Kijevu, u Novom je danu govorio o situaciji u Ukrajini i kako su Ukrajinci ušli u novu godinu.

“Noćas smo se prvi put u Kijevu naspavali jer nas od 29. prosinca svaki dan i svaku noć raketiraju i udaraju dronovima. Završavala se ta 2022. godina dosta bučno”, rekao je Maksim Kamenjeckij, profesor iz Kijeva.

Ipak, ukrajinska je vojska u prosincu ostvarila značajna vojna napredovanja. Kamenjeckij ističe da se radi o velikim teritorijima, no i da je pred njima još velik posao.

“To su veliki teritoriji. Recimo regije oko Kijeva koju je ruska vojska napustila na početku invazije. Velika ofenziva u regiji Harkiv i desna obala Dnjepra oko Hersona i djelomično oslobađanje regije Herson. To je ogroman teritorij, ali još veći još čeka na oslobađanje. Strateška operacija bi već za Rusiju napravila probleme koji ne bi bili u skladu s ruskom idejom aneksije – Rusija je uvela taj teritorij pod svoj sastav i promijenila ustav zbog toga. Ukrajina ne da sve te teritorije, ali još velik dio ostaje za oslobađanje – recimo odsjeći rusku vojsku na lijevoj obali Dnjepra od glavnih snaga i izaći na obalu Azovskog mora, to bi bio važan potez, radimo na tome.”

Na pitanje može li se reći da Vladimir Putin nije ostvario cilj s obzirom na to da Rusija više ne kontrolira ni sva osvojena područja, Kamenjeckij je rekao:

“Moramo govoriti o tome što je on rekao o svojim planovima i što stvarno misli. I kod vas dio ljudi kaže da ključ procesa leži u Washingtonu ili Bruxellesu, to pokazuje da ljudi ne poznaju situaciju. Rusiji je uvijek bio zanimljiv Krim zbog vojno političkog zadaća, to su realizirali 2014. i sad su napravili kopneni koridor prema Krimu. Dok ga imaju u svojim rukama, mislim da planove izvršavaju. Naša zadaća je razbiti te planove. Dok drže Krim i kopnenu vezu s Krimom, planovi su im realizirani. Mislim da bi išli na pregovore glede zamrzavanja ovakvog stanja, to sto posto. Ali na to ne ide Ukrajina ni građani Ukrajine i zato i Rusi i mi razumijemo da se situacija mora promijeniti. To se može dogoditi samo na dva načina – naše snage će napraviti potez koji će pokazati da Rusi više ne mogu realizirati plan ili će se promijeniti nešto u Rusiji. To su jedine opcije – ili na bojišnici ili u Moskvi.”

“Rusija i njeni saveznici nemaju problema koji se zove dva brda “

Govoreći o resursima i koliko Ukrajina može izdržati ovakve napade objasnio je:

“Bez međunarodne pomoći bilo bi jako teško, ali mislim da pravog odgovora nema jer treba znati sve opcije – što Rusija ima. Vidimo da su već prešli na korištenje iranskih dronova, a hvale se vojnim potencijalom. Sve što Rusi kažu da su pogodili, hotel s plaćenicima, tvornicu dronova, to je bezvezarija – pogodili su dvorište našeg sveučilišta, hotel sa stranim novinarima, to je sve. Možemo izdržati ako bude municije i protuzračnih raketa jer zadnji put za vrijeme napada dronovima, jedva smo stizali repetirati raketne sustave protiv dronova.”

Kamenjeckij ne smatra da može doći do promjene narativa ruskog režima.

“U ruskom političkom vrhu nije sve tako jednostavno i stanje ne odgovara slici koja je na televiziji. I sad se ondje raspravlja, ali Rusija se stavila uz zid. Čim su promijenili ustav, ne mogu se maknuti, ići u pregovore. Sve što nude je ultimatum – svi moraju priznati njihovu aneksiju. Bez toga nema rješenja osim na bojnom polju. Zato tenzije u Rusiji mogu dovesti do promjene vlasti u Rusiji. Rusija i svi njeni saveznici nemaju problema koji se zove dva brda, tamo je samo jedno brdo i onaj koji je došao na to brdo, odlučuje o svemu. Putina nema tko naslijediti pa je komplicirana situacija, nema naslijeđivanja vlasti u Rusiji.”

Također, izrazio je sumnju u izbacivanje Rusije iz Vijeća sigurnosti UN-a: “Ako poznajemo koncepciju UN-a, sumnjam da će izbaciti Rusiju iz Vijeća sigurnosti na čemu inzistiramo. Sustav sigurnosti u svijetu treba promijeniti nakon ovog rata jer to što se dogodilo i način reagiranja UN-a na takve izazove, nikako ne pomaže formiranju međunarodnog poretka i to treba mijenjati.”

