Pobuna na najvećem sudu u državi: Kreću li suci u štrajk?

Na najvećem sudu u državi - Općinskom građanskom sudu (OGS) u Zagrebu - ozbiljno kuha, piše u subotu Jutarnji list, ističući da taj sud trese nezadovoljstvo koje bi "moglo odvesti u štrajk".

Pritisnuti zahtjevima Ministarstva pravosuđa i uprave koje je povećalo norme, novim sustavom plaća prema kojem će im primanja biti manja nego savjetniku na Vrhovnom sudu, katastrofalnim radnim uvjetima i sa sve manje službenika koji odrađuju tehnički dio posla, suci su raspoloženja koje bi ih sutra moglo odvesti u štrajk.

Iscrpljeni su, na rubu živaca i posebno im smeta način na koji se od njih traži još veća učinkovitost. Osjećaju da im Ministarstvo prijeti stegovnim postupcima, da ih se zastrašuje i upravo je to razlog da ne budu tiho. Iz neslužbenih razgovora sa zagrebačkim sucima doznajemo pet ključnih razloga za nezadovoljstvo, pri čemu su plaće tek na predzadnjem mjestu.

Na prvom mjestu je softver sustava eSpis u kojemu suci rade. “Sudac mora ispuniti normu, a kako da je ispuni ako od 220 radnih dana koje sudac ima eSpis ne funkcionira 60 dana!?”, pita se jedan od sugovornika Jutarnjeg lista.

Dnevnik je tražio i točne podatke o tome koliko je eSpis izvan funkcije, no glasnogovornik OGS-a, sudac Ivan Borković kaže da ih nemaju. “Točno je da sustav eSpis povremeno ne radi ili radi usporeno, što usporava i rad sudaca, međutim, nemamo podatak o točnom broju sati/dana tijekom godine koliko eSpis nije ispravno radio s obzirom na to da je najčešće riječ o prekidu rada eSpisa ili usporenom radu eSpisa u trajanju od manje od sat vremena do nekoliko sati uzastopno”, rekao je i uputio na Ministarstvo.

U Ministarstvu pak tvrde da su zastoji u radu sustava eSpis kratkotrajne prirode, da se promptno rješavaju i nisu presudan faktor u ispunjavanju sudačke norme. U prilog ističu podatak da u prvih devet mjeseci ispunjavanje norme sudaca OGS-a u Zagrebu iznosi u prosjeku 93 posto.

Drugo što suci ne mogu više podnijeti su radni uvjeti. “Radimo na gradilištu, a za nedavnog kišnog vremena u sudskoj pisarnici je bilo osam stupnjeva. Što će tek biti zimi”, opisuje jedan od sudaca, piše novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma.

