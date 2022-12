Počelo je gašenje bankomata. Građani ljuti, a evo što o svemu kažu iz banaka

Podijeli :

Počelo je gašenje bankomata zbog uvođenja eura te će uskoro biti dostupan samo dio njih. Kako bi građani znali koji bankomati i gdje rade, Hrvatska udruga banaka objavila je interaktivnu kartu svih aktivnih bankomata u Hrvatskoj koja će se svakodnevno ažurirati do 15. siječnja 2023.

Mrzovoljnih lica građani su danas odlazili sa zagrebačke Trešnjevke jer bankomati – nisu radili. Građani negoduju zbog odluke Hrvatske udruge banaka da će se do 1. siječnja postupno ugasiti čak 2700 od 4000 bankomata. I to sve kako bi se s prvim danom nove godine mogli početi isplaćivati euri.

“Mislim da je ovo malo nezgodno jer gužve su općenito u bankama”, kaže Martina koju smo uhvatili pored bankomata.

Gordana je danas hodala od jednog do drugog bankomata da bi tek na trećem uspjela podići gotovinu za kupovinu na tržnici. Do kraja mjeseca u Hrvatskoj aktivno će biti tek 1300 bankomata, ali to je, kaže, ne uznemirava nimalo.

“Nema koristi od toga da se ljutim”, kaže Gordana.

Međutim, kako bi pomogli građanima, Hrvatska udruga banaka danas je ‘lansirala’ kartu s lokacijama aktivnih bankomata, a postupno gašenje bankomata, kažu, ispravna je odluka.

“Ovo je zapravo bilo jedino rješenje. Ta prilagodba se mora napraviti to je jedan od najzahtjevnijih procesa u uvođenju eura. Nešto više od 40 tisuća bankomatskih kazeta se mora prilagoditi za nove dimeznije novčanica”, rekao je za N1 Ivan Hrvoje Maljković, iz Hrvatske udruge banaka.

Petra Bašić Jantolić iz Addiko banke rekla je, da bi taj proces građanima prošao što jednostavnije i neprimjetnije, pripremljen je sinkronizirani plan gašenja i paljenja bankomata kako bi na pojedinom području uvijek bio adekvatan broj bankomata u funkciji.

Ali Dubravku to ljuti.

“A čujte, malo me ljuti. Nešto sam naručila, htjela sam platiti i nemam novaca sada, nemam gotovine. Morala bih ići sad u banku ili gdje je tu blizu”, kaže.

Martina pak misli da će nastati kaos: “Još je sad vrijeme, ljudi kupuju poklone, nekima je možda danas sjela plaća, još ne možeš svugdje plaćati karticom”.

No, Petra Bašić Jantolić kaže kako nema brige i da se građani i dalje mogu baviti svojim obiteljskim događajima, božićnim poklonima i kolačima te da će se konverzija dogoditi u konverzijskom vikendu bez problema.

Velikih problema po svemu sudeći neće biti, ali svakako je tu jedno razdoblje prilagodbe kad se i od građana traži – strpljenje.