Podgorički KIC pop hor ipak neće nastupiti na Korčuli

Podgorički pop zbor KIC u dogovoru s Udrugom antifašista Korčule odgađa koncert "Bez dileme - antifašizam" najavljen za subotu, 14. rujna, povodom 80. obljetnice oslobođenja tog grada, kako tvrde, nisu na vrijeme osigurali dozvolu za rad.

Udruga antifašista Korčule već je pola godine u stalnoj komunikaciji s popularnim podgoričkim zborom, ali posljednjih dana intenzivno i s MUP-om Hrvatske u vezi tog ranije prijavljenog javnog događaja.

Voditeljica grupe Snežana Burzan Vuksanović kaže kako se pokazalo da i za neprofitne udruge i za nekomercijalne nastupe stranih državljana u Hrvatskoj, poput nastupa pop zbora KIC-a, trebaju prijave za rad, koje se ne mogu dobiti. u tako kratkom roku, unatoč svim naporima organizatora.

Branitelji na Korčuli ne žele crnogorski zbor, najavili prosvjed

“Naravno, prema važećim zakonima, obavljanje poslova bez radne dozvole može dovesti do novčanih kazni, zabrane ulaska u Hrvatsku i slično. To do sada nije bila praksa pa se očito radi o promjeni tumačenja”, Udruga antifašista Korčule navodi, kako je izvijestila Burzan Vuksanović, stoga je odlučeno da se koncert odgodi do daljnjeg, prenosi Euronews.

Udruga branitelja iz Čare tražila zabranu

Odluka o odgodi koncerta, pak, donesena je dan nakon što je Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Čare napisala pismo u kojem su tražili da KIC Hor Pop ne nastupi na spomenutoj manifestaciji, jer, kako su naveli, nastup zbora iz “zemlja iz koje je vojska koja je zajedno s vojskom iz Srbije napala 1991. godine”.

